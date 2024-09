Tiroteo donde resultó herido Ricky Pearsall renueva la atención sobre el crimen en San Francisco

El tiroteo a plena luz del día del receptor novato de los San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, en un distrito comercial de lujo ha vuelto a poner la seguridad de la ciudad en el centro de atención nacional semanas antes de que los votantes elijan a un nuevo alcalde.

La alcaldesa London Breed, que se presenta a la reelección, ha adoptado una estrategia más agresiva contra el tráfico de drogas al aire libre y la limpieza de los campamentos de personas sin hogar de las calles de la ciudad, en un intento de convencer a los votantes de que las cosas han mejorado bajo su administración. Pero reconoció que el ataque "terrible y raro" durante un intento de robo contra Pearsall podría hacer retroceder sus logros.

"Estamos contentos de que la víctima esté bien. Pero este incidente nos hace retroceder en todo el trabajo duro que hemos hecho para lograr cambios significativos en la seguridad pública en San Francisco", dijo Breed en una conferencia de prensa durante el fin de semana festivo.

El crimen ha disminuido en San Francisco, donde los delitos contra la propiedad son más comunes que los delitos violentos como el asesinato, la violación, el robo y el asalto. Breed destacó eso, pero dijo: "Los datos se van por la ventana a veces cuando sucede algo como esto".

Pearsall, de 23 años, caminaba solo hacia su auto poco después de las 3:30 p.m., del sábado después de comprar en tiendas de lujo en Union Square cuando un sospechoso adolescente vio al jugador de la NFL "por su costoso reloj", dijo el sargento de policía de San Francisco, Frank Harrell, al San Francisco Chronicle.

Pearsall fue visto el sábado temprano con un Rolex Datejust, que puede venderse por unos $12,000, dijeron al periódico dos expertos en relojes.

Se produjo una pelea y los disparos del arma del sospechoso, de 17 años, alcanzaron tanto a Pearsall como al adolescente, quien recibió un disparo en el brazo, dijo la policía.

El novato de los 49ers recibió un disparo en el pecho a corta distancia, dijeron las autoridades. Su madre, Erin Pearsall, publicó en las redes sociales que la bala atravesó el lado derecho del pecho de su hijo y salió por la espalda sin afectar ningún órgano vital.

El adolescente fue acusado el martes de intento de asesinato, asalto con un arma semiautomática e intento de robo en segundo grado, dijo la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins.

La ley estatal impide a Jenkins acusar a un menor como si fuera un adulto. Pero dijo que, si su investigación revela que el sospechoso adolescente debe ser juzgado en un tribunal de adultos, solicitaría a un juez que decida transferir el caso, dijo Jenkins. Agregó que era demasiado pronto para que ella tomara esa determinación.

“Habrá rendición de cuentas cuando las personas cometan delitos, sin duda delitos graves de esta naturaleza, independientemente del estatus de la víctima”, dijo Jenkins.

Breed, una demócrata centrista, está en una dura batalla por la reelección y se enfrenta a tres oponentes serios este año que dicen que su administración no ha logrado abordar los delitos de drogas, el vandalismo y el robo. A pedido del gobernador demócrata Gavin Newsom, los abogados de la Guardia Nacional de California y los analistas de casos han estado trabajando en casos de tráfico de fentanilo en San Francisco durante el año pasado con el objetivo de desmantelarlos.

El principal contendiente de Breed, Mark Farrell, exalcalde interino de San Francisco y exsupervisor de la ciudad, recurrió a las redes sociales poco después del ataque a Pearsall para criticar a Breed. Farrell está llevando a cabo una campaña centrada en la seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los votantes de San Francisco, y dice que desmantelará todos los grandes campamentos de tiendas de campaña y reforzará la dotación policial.

“Ya es suficiente”, publicó Farrell en la plataforma social X. “Si queremos seguridad pública en San Francisco, entonces necesitamos un cambio en el Ayuntamiento”.

Otros críticos señalaron el caso en las redes sociales y dijeron que demostraba que la gente necesita tener cuidado con lo que viste cuando camina por la ciudad. En Los Ángeles, la policía advirtió a las personas que llevaban joyas caras que podrían convertirse en objetivos de los ladrones después de una larga serie de robos y hurtos descarados a personas que llevaban relojes o joyas caras en la región de Los Ángeles.

La respuesta al ataque contra Pearsall se hizo eco de la que se vio después del asesinato el año pasado del fundador de Cash App, Bob Lee, cuyo apuñalamiento mortal conmocionó a la industria tecnológica. La muerte de Lee encendió aún más el debate sobre la seguridad pública en San Francisco, y los principales empresarios tecnológicos publicaron sobre el asesinato en las redes sociales.

Nima Momeni, un consultor tecnológico que conocía a Lee, fue acusado de su asesinato y está a la espera de juicio.

Pearsall fue dado de alta el domingo del Hospital General y Centro de Traumatismos de San Francisco. Volvió a las instalaciones del equipo el lunes, dijo el martes el gerente general de los 49ers de San Francisco, John Lynch. Los Niners colocaron a Pearsall en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol, ​​lo que le dio tiempo para recuperarse del tiroteo y de una lesión en el hombro que lo había limitado todo el verano, dijo Lynch.

No se ha revelado la condición del sospechoso, que fue trasladado al mismo hospital. El joven sospechoso es residente de Tracy, una ciudad a unas 60 millas (100 kilómetros) al este de San Francisco, dijo la policía.

Fue arrestado a una cuadra de donde supuestamente se enfrentó a Pearsall.

Lynch agradeció a la sargento de San Francisco Joelle Harrell, que está casada con el sargento Frank Harrell, y fue la primera en salir.

Pearsall llegó al lugar después de oír disparos y se apresuró a llegar al lugar. Ella dijo a los periodistas que le dio tratamiento inmediato a Pearsall y lo mantuvo calmado.

Usó la camisa de Pearsall para crear presión sobre la herida en el pecho y su gorra de béisbol para presionar contra la herida de salida de la bala en su espalda. Después de que Pearsall le preguntó si iba a morir, ella le dijo que mantuviera la calma.

Joelle Harrell, una católica devota, le dijo que no, que no era su momento y comenzó a rezar.

"Eres fuerte", le dijo al Chronicle que le repetía una y otra vez. "Solo concéntrate en la respiración".

"Y él escuchó", dijo Harrell. "Se calmó, y eso es lo que quería que hiciera".

Union Square, ubicada a lo largo de la ruta de uno de los tranvías icónicos de la ciudad, es conocida por sus tiendas de lujo, restaurantes elegantes e informales y numerosos hoteles. El vecindario del centro se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19 cuando muchas tiendas se vaciaron.

Se desplegaron más agentes en la zona después de que una serie de robos por parte de turbas de personas que rompieron escaparates y mostradores de cristal para robar artículos de lujo llegaran a los titulares de los diarios nacionales.

Después de muchos desafíos, el distrito comercial ha estado experimentando una recuperación y este verano ha estado repleto de turistas y familias locales, dijo Marisa Rodríguez, directora ejecutiva de Union Square Alliance.

El barrio, dijo, es uno de los más seguros de San Francisco y señaló que la presencia policial adicional condujo a la rápida respuesta de los agentes que ayudaron a Pearsall y arrestaron al sospechoso.

"San Francisco no está recibiendo un trato justo", dijo Rodríguez. "Desafortunadamente, los robos están sucediendo en todo el mundo, probablemente cada minuto, pero no están siendo noticia de primera plana porque no es temporada de elecciones".