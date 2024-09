“Me voy a morir”: oficial narra momentos de angustia de Ricky Pearsall tras ser baleado en San Francisco “En ese momento me quité mi baseball cap, y lo miré en los ojos, y le dije ´mírame por favor, yo sé que no me conoces, pero ten fe en mí, no es tu tiempo, esto va a pasar, vas a vivir´”, aseguró la sargento Joelle Harrell.