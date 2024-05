Frustración ante falta de espacios de estacionamiento en vecindario Tenderloin en San Francisco

Comerciantes y residentes del vecindario Tenderloin en San Francisco aseguraron que la ciudad ha quitado muchos puestos de estacionamiento poniendo a la orden del día las multas y los remolques de automóviles.

Adolfo, quien vive desde hace 30 años en el vecindario, tiene un problema en la pierna y explicó que desde hace semanas se le ha hecho casi imposible estacionarse en un puesto para personas discapacitadas.

"La ciudad nos ha quitado los espacios de parking, y están poniendo libras en blanco y rojo para que nadie se parquee, te estaciona y vienen las grúas", aseguró Adolfo.

Los afectados afirmaron que el Departamento de Transporte Público de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés) ha eliminado muchos estacionamientos en la zona desde hace tiempo, y no sólo han aumentado las multas, también los remolques de automóviles.

Una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a Telemundo 48 que incluso en su lugar de trabajo una compañera renunció porque para no llegar tarde estacionaba en la calle, pero tras recibir tantas multas se tuvo que ir.

Comerciantes se quejan de que aunado al problema de seguridad y drogadicción que hay en el área, la falta de estacionamiento los pone en riesgo.

"Todas estas cosas se combinan y hacen que los lugares pierdan clientes, ventas porque no hay forma de como estacionarse cerca", explicó Carlos Solórzano, vocero de las Cámaras de Comercios Hispanas de San Francisco.

El SFMTA no ha respondido a la solicitud de entrevista que le hizo Telemundo 48 con respecto a esta problemática.

Para evitar ser multado es importante que las personas estén pendiente de las horas de limpieza de la calle, no estacionen en rayado rojo, no estacionen en lugares destinados para camiones y no estacionen donde diga “no estacionar”.

Si te remolcan el auto, sacarlo podría costar hasta $600 dólares o más.

Telemundo 48 intentó comunicarse con el supervisor del distrito, Dean Preston, pero no han respondido a nuestra solicitud.