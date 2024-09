Podrían prohibir que casas rodantes se estacionen en calles de San Francisco

Continua la incertidumbre para familias que viven en casas rodantes en San Francisco luego de que la ciudad considerara una propuesta que restringiría el estacionamiento nocturno en las calles.

“Es difícil pasar de una calle a otra, y si usted duerme y ahí le dejan el recibo y uno no puede pagar”, aseguró uno de los afectados.

El martes varios residentes se congregaron frente a la alcaldía para protestar en contra de la medida que de ser aprobada estipularía que este tipo de vehículos tendrían prohibido estacionarse en las calles bajo jurisdicción municipal desde la medianoche hasta las 6:00 a.m.

“Esto nos va a afectar de una forma muy terrible a muchos los que vivimos en la calle, físicamente, espiritualmente, psicológicamente”, indicó uno de los afectados.

La Coalición End Poverty Tows estimó que esto afectaría a cerca de 400 familias desamparadas en San Francisco.

"Pienso que tienen que pensar un poco en las personas que vivimos en estas condiciones porque no lo hacemos por otro motivo que quizás tener un espacio propio”, indicó Jesús Zambrano, vive en una casa rodante.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en ingleé) también podría remolcarlos si sus dueños se rehúsan a recibir servicios de albergue.

“Eso de albergue yo no entiendo tanto los albergues, supongo que es donde la persona van a dormir y salen. No, para mí no está bueno eso, eso no es una resolución porque la alcaldesa lo que va a hacer es dejar dormir a la gente adentro y después vienen para la calle de nuevo”, aseguró otro de los afectados.

La mesa directiva de la SFMTA no tocó el tema en su reunión así que al momento no se ha tomado una decisión.

Hace más de un mes, familias en su mayoría latinas, fueron desplazadas de Winston Drive, y luego, de un estacionamiento cerca del zoológico.

“Lamentablemente de ahí nos sacaron y tuvimos que venirnos acá. A veces estamos acá, a veces nos movemos a otra calle, y así estamos”, aseveró Zambrano.

Por su parte, la oficina de la alcaldesa London Breed emitió este comunicado en respuesta:

"Actualmente no hay cambios en nuestra política y continuamos explorando una variedad de opciones, la alcaldesa Breed cree que cuando se ofrecen refugio y servicios, la gente debe aceptarlos".