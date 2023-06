Artista latino busca representar la lucha de las minorías en sus pinturas y murales en San Francisco

Un artista México Americano busca a través de su obra dar visibilidad a las luchas de minorías como él, además de latino, es miembro de la comunidad LGBTQ + en San Francisco.

“A mí me parece maravilloso que, como arte, puedas juntar política, puedas juntar comunidad”, explicó Manuel Carmona, artista.

A través de óleo, acrílico o escultura, la expresión artística de Manuel es amplia, variada, colorida y con significados profundos.

“(Las mariposas monarcas) son el primer migrante, el migrante natural, cruzan la frontera 2 veces al año entre Estados Unidos y México. (El mensaje) es que las fronteras las pusimos nosotros”, indicó Manuel.

Sus murales como uno en el área de Alamo Square en San Francisco, son parte de sus obras más representativas.

Le preguntamos, ¿cuál es el poder que tienen para ti el arte público, como este como los murales?

“El poder que tiene es el dar un mensaje, no lo puedes dejar de ver, una vez que lo ves, está ahí, y creo que esa es la parte más importante cuando haces algo público, que tienes una responsabilidad de decir algo que tiene significado”, indicó Manuel.

Aquí el mensaje es inequívoco "Girls Call the Shots" o Las Chicas toman las Decisiones, mural comisionado por una firma de mujeres productoras de tequila.

“La mujer está en igualdad”, aseguró el artista.

Algo que se dice mucho, pero que no se aplica plenamente.

“Si eres mujer generalmente vas a ganar menos”, afirmó Manuel.

Sin embargo, gran parte de sus trabajos buscan darles visibilidad a las luchas de la comunidad LGBTQ+.

“Pero mis papás eran muy homofóbicos y cuando yo salí del closet causé muchos conflictos

eso fue en México”, recordó Manuel.

Y cuando vino a vivir a San Francisco se dio cuenta que aquí también hay mucho trabajo por hacer.

“Creo que esta persona no le gustó mi risa, y lo primero que dice es, lo que más me molesta de los homosexuales es la risa homosexual, me paré yo y se paran otros 6, todos mexicanos, entonces el gay bash que yo sentí fue de mexicanos contra otro mexicano por ser homosexual”, añadió Manuel.

Hoy en día su arte lo usa para promover causas en beneficio tanto de la comunidad latina, como de la LGBTQ+, también para celebrarlos.

“La parte central es Juanita Moore, activista latina, todo lo que toca crea comunidad”, dijo Manuel.

Una mujer que además ganó un lugar en su corazón, cuando la suerte no le sonreía y estaba sin empleo.

“Estaba en un bar y ella se acercó y me dijo ,´ ¿tienes hambre?´, yo no tenía ni un dólar para comer y me llevo a un dinner”, indicó Manuel.

Este mural ahora genera fondos para crear un museo en San Francisco que recoja la historia y luchas de un sueño posible.

“Que estas personas lucharon porque pudiéramos agarrarnos de la mano sin miedo

necesitamos visibilidad, tenemos una lucha, y hay mucho que hacer”, puntualizó Manuel.