Estacionamientos seguros para familias que viven en casa rodantes en East Palo Alto

Cuando Lupita Lara se quedó sin hogar hace una década, tuvo que resolver las cosas por su cuenta. Ahora, como administradora de casos de WeHOPE, una organización sin fines de lucro de East Palo Alto que atiende a personas que no tienen vivienda o que viven en sus vehículos, está brindando la ayuda que nunca recibió.

"No tenía hogar en 2011 y desearía que la ayuda que hay ahora la tuviera con mi administrador de casos. La haría yo misma", dijo Lara. "Quería ayudar a otras personas que han estado sin hogar para hacerles saber: está bien. Todos hemos estado allí. Entiendo por lo que están pasando y puedo ayudarlos".

Desde 2019, WeHOPE ha operado un programa de estacionamiento seguro para vehículos recreativos en el 1798 Bay Road. El estacionamiento ofrece un lugar seguro para que hasta 20 habitantes de casas rodantes estacionen sus vehículos de forma gratuita. Los residentes también reciben servicios y comidas gratis para que puedan ahorrar dinero para la vivienda en el futuro.

La mitad de los inquilinos del Área de la Bahía están agobiados por el alquiler, lo que significa que gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda, según el Atlas de Equidad del Área de la Bahía, un centro de datos regional que analiza datos e informa sobre las tendencias de desigualdad.

El alto costo del alquiler a veces empuja a las personas de bajos ingresos fuera de sus hogares, fuera del estado o en las calles. En 2019, se contaron 1,512 personas como personas sin hogar en el condado San Mateo. De estos, 494 vivían en casas rodantes, tenían que estacionarse en las calles y lidiar con las leyes de la ciudad que podrían prohibir el estacionamiento en ciertas áreas o en ciertos momentos.

El aumento de los alquileres empujó a María Elena Vásquez y su esposo a mudarse a una casa rodante, donde ahora viven en el programa de estacionamiento seguro de WeHOPE. Vásquez ha vivido durante los últimos dos años en el sitio de Bay Road, donde se siente segura y protegida después de vivir en las calles.

"Es feo vivir en la calle", dijo Vásquez en una entrevista. "Aquí nos sentimos protegidos"

Después de que el propietario de Vásquez duplicó el alquiler de su estudio en Menlo Park (habrían tenido que pagar más de $ 3,000), el esposo de Vásquez compró una casa rodante por un costo único de alrededor de $ 4,000.

Comprar la casa rodante era más barato que pagar el alquiler mensual. Pero vivir en la calle conllevaba sus propios desafíos.

"Estacionabamos donde encontrábamos un lugar", dijo Vásquez, y agregó que le preocupaba que la robaran o que "alguien me iba a disparar porque trabajaba de noche y llegaba a casa temprano en la mañana".

En el programa de estacionamiento seguro para vehículos recreativos, los residentes obtienen agua, electricidad, duchas, comidas gratis todos los días y seguridad las 24 horas. Alquilar un lugar en algunos parques de casas rodantes privadas puede costar $ 80 por noche o más de $ 1,000 al mes en la Península.

"Gracias a Dios no nos han cobrado nada desde el día en que nos mudamos aquí", dijo Vásquez. "Todo eso nos ayuda a ahorrar el poco dinero que recibimos ... Tenemos mucha ayuda del programa, pero no es suficiente porque queremos tener un lugar donde vivir".

Pero la búsqueda de una vivienda permanente ha sido larga e infructuosa hasta ahora. Vásquez, quien ha estado desempleada debido a la pandemia, dijo que ha llenado múltiples solicitudes, pero no ha recibido respuesta de ninguna. La lista de espera para una vivienda asequible puede durar meses, a veces años.

Desde el inicio del programa en 2019, WeHOPE ha ayudado a 34 de sus últimos 73 clientes a mudarse a una vivienda permanente, que es su objetivo final. Este mes de mayo, el parque estaba lleno, con cinco personas en lista de espera.

Como administrador principal de casos de WeHOPE, Lara ayuda a conectar a los residentes con la atención médica, las aplicaciones de vivienda o la logística de la vida, como obtener una licencia.

"Los defiendo tanto como puedo", dijo Lara. "Mis clientes saben que pueden llamarme cuando quieran. Trabajo de ocho a cinco, pero siempre estoy ahí para mis clientes".

Su momento de mayor orgullo fue cuando uno de sus clientes compró su propia casa con el dinero que ahorró mientras vivía en el parque.

"Muchos clientes dicen que soy un poco estricta, pero al final me agradecen. Entonces ella me agradeció por presionarla. Me agradeció por estar siempre con ella", dijo Lara.

También hay dos casas modulares en el sitio de Bay Road que ofrecen un lugar temporal para quedarse mientras las familias buscan una vivienda permanente. Las casas modulares son unidades de acero prefabricadas completas con dormitorios, espacio de cocina, espacios comunes y comodidades.

Para los Samaniegos, una familia de cuatro, mudarse de su RV a la casa modular de tres dormitorios en abril les ha dado el espacio que tanto necesitan.

"Estamos muy agradecidos. Tenemos más espacio para cocinar y nuestras propias habitaciones. Estamos más en paz", dijo Teresa Samaniego.

Sus hijos, los estudiantes de secundaria Edwin Samaniego y José Sameniego Jr., dijeron que mudarse a una casa significa que tendrán su propio espacio para jugar videojuegos y disfrutar de las comidas caseras de su madre.

Las casas modulares son un proyecto de United Hope Builders, una organización sin fines de lucro que construye casas modulares de acero para ayudar a crear viviendas asequibles. El pastor Paul Bains, fundador / presidente / CEO de WeHOPE y presidente de United Hope Builders, dijo que planean producir de tres a cuatro casas modulares cada año.

En cuanto al programa de estacionamiento, Bains dijo que WeHOPE inició el programa de estacionamiento de vehículos recreativos en asociación con la ciudad de East Palo Alto para crear un lugar seguro para que vivan las familias. El programa cuesta alrededor de $ 374,000 para ejecutar durante el año.

La mayoría de las personas que viven en vehículos recreativos en la ciudad son familias trabajadoras, dijo Bains, y no personas que intentan causar problemas.

"La gente solo necesitaba una mano", dijo Bains. "La mayoría de las familias son familias locales. No podían permitirse vivir en lugares porque los alquileres seguían subiendo y subiendo. Eso les hacía casi imposible vivir donde trabajaban".

Y durante la pandemia, la demanda de sus servicios ha aumentado, dijo Bains. Tuvieron que agregar estaciones de lavado de manos para adaptarse a la pandemia, ya que los baños públicos y las bibliotecas, lugares a los que normalmente irían las personas que necesitan acceso al agua, estaban cerrados.

Bains, como Lara, enfatizó que el programa no es un lugar permanente para que la gente se quede, sino una "escalera de mano" para sacarlos del ciclo de la falta de vivienda.

Los residentes del programa de estacionamiento seguro deben participar en clases, como clases de cocina, conocimientos financieros o manejo de la ira, y reunirse con los administradores de casos con regularidad para permanecer en el parque.

"No creemos que el amor sea amor a menos que haya disciplina. Los programas crean rampas de acceso para que la gente vuelva a la autosuficiencia", dijo Bains.

East Palo Alto fue la primera ciudad del condado de San Mateo en crear un programa de estacionamiento seguro para los residentes de vehículos recreativos, lo que fue pionero en el camino para que otras ciudades hicieran lo mismo.

Redwood City comenzó su propio programa en octubre de 2020. Su programa puede admitir alrededor de 40 vehículos recreativos y está a cargo de LifeMoves, una organización sin fines de lucro de Silicon Valley dedicada a encontrar soluciones para las personas sin hogar.

El vicepresidente de programas y servicios de LiveMoves, Brian Greenberg, dijo que la creación de programas de estacionamiento como los de East Palo Alto y Redwood City son una respuesta a los crecientes niveles de personas sin hogar en los últimos dos años.

"Muchas ciudades se han interesado en crear programas de estacionamiento seguro", dijo Greenberg. "Tanto East Palo Alto como Redwood City asumieron un papel de liderazgo al establecer esto y no buscar empujar a la gente a la siguiente comunidad, sino trabajar con ellos en sus propias comunidades".

El investigador de sociología David Grusky, profesor de sociología en la Universidad de Stanford y director del Centro de Stanford sobre Pobreza y Desigualdad, aplaudió programas como estos.

Pero dijo que se necesita un cambio sistémico para abordar la desigualdad en el país.

"Tenemos que luchar en dos frentes", dijo Grusky. "Un frente es tratar de lograr un gran cambio sistémico, lo que significaría más redistribución, brindar servicios básicos a las personas que no pueden pagarlos y arreglar nuestras instituciones del mercado laboral".

Otra forma de reducir la desigualdad es crear un mercado laboral que les dé a los trabajadores más poder para negociar con los empleadores por salarios más altos, dijo.

Si bien Grusky dijo que hay un movimiento para hacer esos cambios sistémicos, programas como el programa de estacionamiento seguro para vehículos recreativos ayudan a "tapar los agujeros" al ayudar directamente a las personas necesitadas.

"También tenemos la obligación de tratar de abordar los problemas que surgen cuando no se tienen esas grandes fuerzas sistémicas correctamente en su lugar", dijo Grusky. "Tienes que hacer lo que tienes que hacer".