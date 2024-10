Decenas disfrutaron del Fleet Week en San Francisco

Los eventos de la Semana de la Flota iniciaron el viernes con los desfiles de los barcos militares y espectáculos aéreos en San Francisco.

Las actividades se llevaron a cabo en Marina Green desde las 11:00 a.m.

Distintos componentes del ejército y de las fuerzas ofrecen charlas con el objetivo de inspirar a los niños.

"Es la primera vez y crecí en San Francisco, y como lo ve bonito es bueno para los niños y que bueno que los pudimos traer", aseguró Leticia Vedetti, residente.

Quienes asistan durante el fin de semana podrán entrar a los camiones militares y los más pequeños podrán jugar con la maquinaria e interactuar con las fuerzas militares.

Naidelin Guayo, miembro de la Marina, aseguró que cuando los niños se han impresionado con el equipamiento y hacen muchas preguntas.

Los Blue Angels realizaron sus impresionantes piruetas entre el Golden Gate Bridge y Alcatraz.

El evento también busca reclutar a nuevas personas e inspirar también es prioridad para los componentes militares.

"Borren ese miedo que tienen, he hablado con muchos y no soy capaz, no tengo el inglés, no eso no es así, tienes básico inglés y me entiendes lo puedes hacer el navy los ayuda a estudiar inglés", explicó Diana Rubiano, miembro de la Marina.

Si quieres más información de los eventos y horarios que se realizarán durante el fin de semana haz clic aquí.