Ciclovía genera descontento entre comerciantes en San Francisco

Varios negocios establecidos en Valencia Street en San Francisco han presentado una queja contra la ciudad debido a la controversial ciclovía instalada en el área desde hace varios meses.

Eiad Eltawil, dueño de la tienda Rossi, lleva cinco días en huelga de hambre y solo ha tomado dos batidos de frutas y agua.

“Mis negocios están en riesgo por la ciclovía, esto ha traído perdidas y a pesar de haber perdido permisos por los conocidos parklets, la ciudad no me la ha otorgado por eso estoy en huelga y así estaré por 30 días”, Eiad Etawil, comerciante.

El ente de transporte público dijo que le autorizó a tener un parklet movible pero que él no ha respondido, no obstante las pérdidas económicas por falta de clientes no es exclusiva de él, son muchos los comerciantes que dicen estar sobreviviendo.

"Antes del COVID casa noche ahorramos $4,500 o $5,000 después de COVID bajó a $3,000 o $400 pero ahora con el bike lane smoocher ahorramos $700", indicó William Lucas del restaurante y bar Etcétera.

Ante este escenario el jueves 4 empresarios presentaron una demanda contra la ciudad.

"Bajo la ley de California es el primer paso para una demanda en corte contra un gobierno para informarle a la ciudad lo que estamos reclamando. Para arreglar el problema que se puede arreglar inmediatamente quitando la vía", explicó Jaime Cuadra, abogado

La oficina del abogado de la ciudad le dijo a Telemundo 48: "Los tres reclamos presentados en febrero fueron rechazados. En relación a los nuevos reclamos presentados, los estamos revisando y responderemos en el tiempo debido".

Esos reclamos que fueron presentados están en proceso de convertirse en una demanda.

El SFMTA en reiteradas oportunidades ha asegurado que han aumentado el número de puestos para estacionamiento en la calle y, además, hay estacionamientos públicos, pero muchos comerciantes dicen que desde que esa ciclovía se instaló el pasado mes de agosto la gente no acude a sus negocios y han aumentado los accidentes y el caos vehicular.

"A ver cómo pueden poner una solución allí que no va a asegurar a los negocios como han sido afectados", dijo Cuadra.

La ciudad tiene 45 días para responder, si las partes involucradas no llegan a un acuerdo, entonces podrían proceder a una demanda.