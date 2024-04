Continúan protestas contra la guerra en Gaza en universidades del Área de la Bahía

Las protestas propalestinas continúan creciendo en las universidades del Área de la Bahía incluso cuando algunos estudiantes corren el riesgo de ser suspendidos.

El domingo, había 23 tiendas de campaña en la Plaza Blanca de la Universidad de Stanford, y más personas fuera de la casa de estudios, uniéndose a los estudiantes para pedir un alto el fuego en Gaza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Las protestas en Stanford continúan incluso después de que la universidad entregó cartas a los manifestantes, informándoles que podrían ser expulsados o incluso arrestados por pasar la noche en la zona.

“Si me arrestan o no, no es tan importante como la liberación del pueblo palestino”, dijo la manifestante estudiantil Adriana.

Los manifestantes dijeron que quieren que Stanford tome medidas.

“Me gustaría que la universidad cortara todos sus vínculos con Israel, que cortara todos sus vínculos con empresas que ayudan a Israel a financiar los crímenes de guerra que cometen contra el pueblo palestino”, dijo Adriana.

Los resultados preliminares de una reciente elección estudiantil muestran que la mayoría de los estudiantes universitarios de Stanford apoyan a la universidad y emitieron una declaración sobre la desinversión.

En la Universidad Estatal de Sonoma, los manifestantes realizaron otra manifestación el domingo y acamparon afuera por segunda noche mientras pedían el fin de la violencia en Gaza.

Mientras tanto, Cal Poly Humboldt ahora está cerrado por el resto del semestre después de que los manifestantes ocuparan dos edificios.

En UC Berkeley, los estudiantes que protestan continúan durmiendo en tiendas de campaña frente a Sproul Hall.

Los estudiantes de la Universidad Estatal de San Francisco planean realizar una manifestación el lunes y los profesores han formado un capítulo local de la Facultad para la Justicia en Palestina para apoyarlos.

“Aconsejamos a la universidad que bajo ninguna circunstancia despliegue policía. Estamos pidiendo a la universidad que no participe en ningún tipo de represalia académica, incluyendo, entre otros, la expulsión, suspensión o desalojo”, dijo Omar Zahzah, profesor asistente de la Facultad de Estudios Étnicos de SFSU.

En Los Ángeles, la Universidad del Sur de California (USC) ya canceló su graduación debido a las protestas en el campus y muchos estudiantes en el Área de la Bahía se preguntan qué será lo próximo para ellos.

NBC Bay Area contactó a la Universidad de Stanford el domingo, quien dijo que ya había comenzado a remitir los nombres de los estudiantes manifestantes a la Oficina de Estándares Comunitarios para revisiones de conducta estudiantil.

Algunos estudiantes de Stanford con los que habló NBC Bay Area el domingo dijeron que planean seguir acampando en White Plaza.