Docenas vuelos cancelados  en aeropuertos de la Bahía por el huracán Hilary

Viento, lluvia y pantallas en rojo por la cancelación de vuelos, así es el panorama en los aeropuertos del Área de la Bahía el lunes debido al huracán Hilary.

“La verdad no sabíamos lo del huracán, no teníamos ni idea o si no de pronto hubiéramos elegido otro fin de semana”, dijo Geraldine Rincón, afectada.

De San Francisco, Geraldine fue con su pareja a pasar el fin de semana en Las Vegas, pero el domingo, sus vacaciones de verano se vieron truncadas.

“Y ahí inesperadamente nos llegó un correo electrónico diciendo que nos cancelaban los vuelos, que cancelaban todos los vuelos por el tema del huracán y ayer fue el día más fuerte porque incluso aquí llovió todo el día”, dijo Geraldine.

La mujer explica que las opciones alternativas de su aerolínea estaban ya agotadas por la gran cantidad de afectados, así que debieron cancelar el vuelo, la aerolínea les dio un reembolso completo y entonces compraron otros boletos aparte, llamar a sus trabajos para avisar que no podrán llegar este lunes y además, conseguir un hotel para pasar la noche.

“La verdad sí fue bastante, como unos $600 más”, dijo Geraldine.

Telemundo 48 le preguntó al vocero del Aeropuerto de San Francisco qué opciones tienen los pasajeros para recuperar las pérdidas económicas que tuvieron debido a la cancelación de vuelos y nos respondió:

“Normalmente las aerolíneas deben pagar esos gastos a los pasajeros afectados si la cancelación es por un error suyo, pero como estos retrasos y cancelaciones son por un desastre natural al momento la ley no los hace responsables por las pérdidas que tengan los viajeros a no ser que le hayan comprado un seguro a su vuelo”.

Adicionalmente agregó que tienen previsto que las cancelaciones continúen por un par de días más.

Reportes de www.flightaware.com muestran que en el aeropuerto de Oakland reportó 26 vuelos cancelados y 54 vuelos atrasados, en el de San José son 24 cancelados y 63 vuelos atrasados y en el aeropuerto de San Francisco la cifra es 12 vuelos cancelados y 239 atrasados.

Autoridades recomendaron a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos en la página web de su aerolínea antes de salir para el aeropuerto.

El Área de la Bahía sintió el impacto de Hilary, desde la mañana se han registrado fuertes vientos en el aeropuerto de San José además de lluvias ligeras a lo largo del día.