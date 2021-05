San Francisco actualiza lineamientos del uso de la mascarilla durante la pandemia

La directora de salud interina de San Francisco, la Dra. Susan Philip, calificó el lunes una decisión reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) sobre eliminar las máscaras al aire libre como una "noticia fantástica", ya que la ciudad también se prepara para levantar más restricciones ya que podría pasar esta semana al nivel amarillo en el sistema por una reapertura segura del estado.

Las nuevas pautas de los CDC, que cuentan con el respaldo del Departamento de Salud Pública de California, permiten a los residentes dejar de utiliza las máscaras en la mayoría de los entornos al aire libre y vienen a medida que más y más residentes se vacunan contra el COVID-19.

“El anuncio de los CDC de que las personas completamente vacunadas y, en algunos casos, no vacunadas, ya no necesitan usar máscaras en ciertos entornos al aire libre es una noticia fantástica que refleja la ciencia y los datos que ahora tenemos sobre la eficacia de las vacunas para prevenir la propagación comunitaria y la reducción de tasas de casos y el riesgo mínimo de transmisión al aire libre. Damos la bienvenida a la decisión del estado de adoptar estas pautas de sentido común y esperamos que incentive aún más a las personas a vacunarse lo antes posible ", dijo Philip en un comunicado.

“Estos cambios significan que las personas completamente vacunadas y no vacunadas pueden renunciar al uso de mascarillas mientras realizan actividades al aire libre como caminar, correr, ir de excursión o andar en bicicleta solas o con miembros del mismo hogar. Y ya no necesitará levantarse la máscara cuando simplemente pase a otros en una acera o sendero, ya que el paso transitorio de personas no es un riesgo de transmisión ", dijo." Para cualquier persona que esté completamente vacunada, una cubierta facial ya no se requerirá al aire libre a menos que una regla más específica lo requiera, como en un gran evento deportivo. Para las personas que no están completamente vacunadas, se debe usar una cubierta facial si no se puede mantener la distancia física ".

A pesar de las actualizaciones, las máscaras seguirán siendo necesarias en eventos grandes o en entornos concurridos con una asistencia de 300 personas o más.

Además, los residentes vacunados que asisten a pequeñas reuniones en interiores con otras personas vacunadas no necesitan usar máscaras; sin embargo, aún se recomienda el uso de máscaras en reuniones con personas que aún no han sido vacunadas.

"Todos necesitamos tener nuestras máscaras a mano, ya que deben usarse afuera si no está vacunado y no puede mantener fácilmente una distancia de 6 pies; en entornos donde otras reglas aún requieren enmascaramiento al aire libre; tan pronto como ingrese a la mayoría de entornos comerciales; o en entornos de grupos grandes, como festivales de música al aire libre o eventos deportivos, incluso en secciones completamente vacunadas ", dijo Philip. "Si bien es posible que pueda caminar hasta un destino sin uno, deberá ponerse la máscara cuando ingrese a un espacio público interior, como una tienda, restaurante, gimnasio, salón o cine, cualquier lugar donde el Se desconoce el estado de vacunación de otras personas. Los requisitos federales de enmascaramiento para el transporte público se seguirán aplicando, por lo que deberá usar su máscara mientras espera y mientras viaja en transporte público ".

Philip dijo que la ciudad planea proporcionar más detalles sobre los cambios y actualizar las órdenes de salud de la ciudad para reflejar los nuevos cambios en los próximos días.

La ciudad permanece en el nivel naranja en las pautas de reapertura COVID-19 del estado, pero Philip dijo que la ciudad podría ingresar al nivel amarillo a finales de esta semana, posiblemente tan pronto como el jueves.

Según el Departamento de Salud Pública de San Francisco, hasta ahora, el 72% de todos los habitantes de San Francisco han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Puede encontrar más información en www.sf.gov/masks.