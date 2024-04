Hispano asegura que la misma persona lo ha robado 7 veces en San José

Un residente hispano de San José contactó a Telemundo 48 para denunciar que desde noviembre del año pasado ha sido víctima de robo al menos 7 veces, y aseguró que la misma persona es quien ha cometido estos crímenes.

El afectado, que prefirió no ser identificado, dijo que el jueves en la mañana se despertó porque la alarma de su auto se activó.

“Lo que pasó es que comenzó a sonar la alarma, salí corriendo a ver qué estaba pasando y miré a la persona que estaba mitad del cuerpo metido en la camioneta, cuando me escuchó salió corriendo”, explicó la víctima.

El sospechoso supuestamente se llevó alrededor de $5,000.

“Mi identificación, mis tarjetas de crédito, se llevaron toda mi información, se llevaron una mochila de ropa que tenía, mi reloj”, dijo la víctima.

Él llamo al 911 y afirmó que no obtuvo la respuesta esperada.

“Les di la descripción y todo y me dijo que no podían hacer nada en este momento, y le dije ¿cómo? no puedes mandar una patrulla acaba de irse”, dijo la víctima.

Hace dos semanas este hombre nos contactó para denunciar que le habían robado su auto, sin embargo, este fue hallado por la policía.

El residente explicó que desde noviembre del año pasado lo han robado cerca de siete veces y cree que se trata de la misma persona porque, según él, el sospechoso sabe que no le harán nada.

Toda la información del robo se la entregó a la policía

“La respuesta que me dijo el oficial es que a los sospechosos los dejan ir, pero lo investigan”, dijo la víctima.

Los carros que han robado son de su compañía de construcción, y ha gastado miles de dólares en reparaciones por los robos.

“Ha sido bastante creo que estamos hablando de $30,000 eso es perder dinero en los daños y recuperando herramienta todo el tiempo. Es perdida de dinero y de tiempo”, indicó el afectado.

Según datos más actualizados de la policía de San José en el 2022 se reportaron 6,469 robos de autos en esa ciudad, mientras que entre enero y noviembre de 2023 la policía reportó más 4,000 robos de autos.

Aún no tienen cifras de diciembre de 2023 ni del 2024.

Según datos del buró National Insurance Crime los autos que más roban en California son:

Chevrolet pickup

Honda Civic

Ford pick up

Honda Accord

Hyundai Sonata

Telemundo 48 se comunicó con la policía sobre este caso para ver qué soluciones le pueden dar a la víctima y nos dijeron que se contactarán con nosotros el viernes.