Preocupación ante traslado de estudiantes por cierre temporal de escuela en Richmond

Padres de familia expresaron su preocupación el lunes luego de reunirse con autoridades escolares para obtener información sobre el plan que implementarán, que incluye el traslado de los alumnos a otra escuela, debido al cierre temporal de la escuela Stege en Richmond.

“La otra escuela queda como 5 o 7 minutos. Está suficientemente lejos que nosotros queremos asegurarnos de que la transportación es dada por el distrito”, explicó Katherine Acosta-Verprauskus, superintendente asociada de aprendizaje.

Se trata de la secundaria Dejean, la cual, según el Distrito Unificado West Contra Costa está siendo preparada para recibir a cerca de 250 estudiantes más en dos semanas.

“Durante los trabajos de verano de Stege, el distrito encontró materiales peligrosos. entonces tomamos la precaución de cerrar la escuela”, indicó Acosta-Verprauskus.

La superintendente asociada declinó hablar sobre los peligros ambientales en Stege, pero una reciente demanda civil alega que el distrito no ha resuelto cerca de 45 quejas por malas condiciones en los edificios, como moho y falta de ventilación.

“Y eso de que no abren las ventanas también es una preocupación por el calor”, indicó Dana Gaiton, madre de familia. “Sí me moleste un poco. Soy uno de los papás que a veces va ahí a ver cómo están, como voluntaria y cuando miré que al bajarle al baño de un lado se llena del otro lado, pues sí me sentí incómoda porque mi hijo va a los baños entonces va a salir con todo eso en sus pies”.

Es por eso este lunes, invitaron a padres a una presentación sobre los planes de recibir a los alumnos en la secundaria Dejean ya que muchos de ellos expresaron preocupaciones por el transporte.

“No estoy de acuerdo con todos los cambios que quieren hacer, especialmente transfiriendo a los niños a Dejean. El transporte no es lo adecuado, muchos de los padres no tienen manera de asegurarse que sus niños lleguen a la escuela”, aseguró Gaiton.

“Los niños primero que nada, no están acostumbrados a movimiento en bus, ya que normalmente la mayoría vivimos cerca de la escuela”, afirmó Byrun Salazar, padre de familia.

Por su parte, Acosta-Verprauskus explicó que contarán con el suficiente transporte para trasladar a los estudiantes.

“Vamos a dar 3 autobuses que van a poder recoger a los niños, llevarlos a la escuela. Vamos a tener también un autobús que llega más tarde, que sabemos que todos queremos en la mañana llegar a tiempo que sabemos que a veces cosas pasan”, aseveró Acosta-Verprauskus.

Agregó que continuarán ofreciendo desayunos para todos.

“Estamos implementando un desayuno universal que va a estar en el salón. No interesa a qué hora llega el niño o niña, van a poder comer desayuno en el salón”, dijo Acosta-Verprauskus.

Además, dijeron que los alumnos contarán con todo el apoyo académico necesario.

En cuanto al plan de modernización en Stege, el distrito aseguró que lo abordarán la próxima semana en el Centro Comunitario Booker T. Anderson Jr.

El distrito dijo que continuará respondiendo las preguntas de los padres y proveyendo más información sobre este plan en su próxima reunión el 14 de agosto a las 6:00 p.m.