Sospechoso de causar la muerte de joven hispano permanecerá en la cárcel en Richmond

En medio de melancólicas melodías, familiares de Ricardo Funes, un joven hispano que murió hace tres meses cuando un conductor presuntamente ebrio lo chocó, acudieron el martes a visitar su tumba.

Marta Barajas, madre de Ricardo, y otros familiares llegaron al cementerio después de ir a la corte, donde el acusado de causar el choque, Alexi Alexander Pineda Ticas, pidió a través de su abogado una reducción de fianza.

“Estaban pidiendo bajar la fianza e irse a casa bajo monitoreo”, aseguró Marta.

Los familiares de Ricardo recolectaron firmas y hasta hicieron una protesta la semana pasada para que esto no pasara.

“Creo que fue un día a nuestro favor, el juez solo le bajó la fianza de $1,1 millones a $1 millón, que no es mucho, y la oficina del sheriff negó la petición de monitoreo en casa, que no califica para eso, se va a quedar en custodia por ahorita”, indicó Marta.

Y es que aunque inicialmente Pineda Ticas enfrentaba cargos por homicidio involuntario, ahora está siendo acusado de asesinato pues según la fiscalía actuó con malicia la noche del accidente.

Marta expresó estar sorprendida con lo que ha escuchado en la corte.

“Tuvo clases de alcoholismo que obviamente no le sirvieron, y eso se lo recalcaron al juez, a pesar de que tuvo clases, lo volvió a hacer, y el resultado fue fatal”, afirmó Marta.

Telemundo 48 trató de contactar al abogado registrado como defensor de Pineda Ticas, pero no respondió a nuestras llamadas.

“Tranquilidad en mi corazón que hay un poco de justicia para mi hijo en estos momentos”, indicó Marta.

Entre tanto, esta madre de familia se prepara para lo que viene, incluido un difícil invierno.

“Pues noviembre es mi cumpleaños, será mi primer cumpleaños sin él, su cumpleaños de él, 3 días antes de la Navidad”, dijo Marta.

Y por ahora no dejará de extrañar al que dice fue el mejor hijo del mundo.

“No pasaba un día que no me gritara cuanto me quería, de amor él me dio de más y eso me conforta”, añadió Marta.