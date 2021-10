Restaurantes luchan ante la escasez de personal generada por la pandemia

Desde la reapertura económica, muchos establecimientos a lo largo de la Bahía han luchado ante la escasez de trabajadores que les provocó la pandemia.

Aunado a esto, los condados obligan a los negocios a pedir el comprobante de vacunación a la clientela que desee comer o realizar cualquier tipo de compra dentro de los negocios, una medida que ha afectado a los pocos trabajadores con los que cuentan lugares como restaurantes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El restaurante Salsa Taquería, ubicado en el centro de Richmond, solo cuenta con tres empleados que se encargan de cocinar, ser meseros, cobrar y además pedirle el comprobante de vacunación a todos sus clientes.

Carlos Perez, trabajador del lugar, asegura que, aunque están de acuerdo con el mandato de vacunación, en muchas ocasiones se han encontrado con clientes que se molestan cuando les solicitan el comprobante y el uso de mascarillas.

“Algunos llegan sin cubrebocas y cuando les decimos que lo pongan se van y es menos dinero”, indicó Carlos.

Freddy Quevedo, trabajador de la taquería La Estrella, no permitió que un cliente se sentara a comer debido a que no tenía su certificado de vacunación, sin embargo, el comensal no se molestó y se retiró del lugar.

Quevedo afirmó que, aunque comparte el objetivo de la ordenanza, pierde clientes por esa razón.

"La verdad deberían de eliminarlo la gente usa esta vacunada", indicó Quevedo.

El martes, el condado Contra Costa cerró un restaurante de comida rápida IN-N-OUT en Pleasant Hill por no pedir el certificado de vacunación a sus clientes.

Activistas en contra de la ordenanza no apoyan la medida.

"También hay gente que fuma y afecta a otros y no veo a la CDC mandando a la gente a dejar de fumar o poniendo multas", dijo Beatriz Pardo, quien está en contra de los mandatos.