Residentes narran aterradoras experiencias ante la inseguridad en Oakland

La pandemia y los recortes presupuestarios de la policía han sido el detonante para que los crímenes violentos hayan aumentado en gran medida en Oakland.

Ante la inseguridad reinante en la ciudad, específicamente en el vecindario de Fruitvale, muchos son los residentes que han sido víctimas de aterradoras experiencias que han provocado que sientan temor de salir a la calle.

Un residente, que prefirió no ser identificado, aseguró que es la segunda vez que es víctima del crimen,

"Esta es la segunda vez y ya con miedo. Se puso acá un Moreno allí sentando estaba vendiendo droga a menores, yo le dije que no podía vender acá menos a menores, se enojó, me dijo que tenía una pistola y que me iba a matar. Levantó la mano para golpearme, me dijo “oh vas a llamar a la policía” y empezó a dar patadas y me destruyó todo", aseguró la víctima.

Pepe Gómez, vendedor, socorrió a la víctima quien también es su vecino, pero también fue atacado.

"La persona empezó a agredirme, me rompió la salida, me dio golpes en el suelo y traía una bolsa con una navaja y me dio un palazo en la cabeza", aseguró Pepe.

Pero estos no son los únicos crímenes que afectan a este vecindario y a la ciudad entera.

Daniel Salcido, vocero del sindicato de la policía de Oakland afirmó que los crímenes han aumentado en 1400%.

“Hemos tenido un homicidio por promedio cada otro día y tiroteos cada dos días", indicó Salcido.

Lisseth Barrasa, vendedora, fue testigo de uno de los tiroteos.

"Hace tres días se pusieron a disparar en la calle y la gente no hayaba para donde correr", dijo Lisseth.

Por su parte, Noel Gallo, concejal de Oakland expresó que el alto nivel de inseguridad está relacionado con los recortes presupuestarios que afectan al departamento de policía.

"En estas calles de International y Fruitvale había muchos policías, pero los terminamos”, dijo Gallo.

Gregory Ahern, alguacil del condado Alameda aseveró que debieron disminuir el patrullaje ante los recortes del presupuesto, y aunado a esto, debido a la pandemia, alrededor de 2,500 personas fueron liberadas de la cárcel gracias a la política de fianza cero.