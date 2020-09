Debido a que el Distrito de Fruitvale en Oakland ha sido desproporcionalmente afectado por el COVID-19 la organización Unity Council y UCSF están uniendo esfuerzos con varios grupos comunitarios para llevar a cabo la campaña “Prueba y Respuesta” Sanando Juntos: Fruitvale.

El 12 y 13 de septiembre se llevarán a cabo pruebas masivas gratuitas para familias que vivan en el código postal 94601. Las pruebas se realizarán de 9 a.m. a 5 p.m. en el estacionamiento de la Clínica de la Raza, ubicada en la Avenida 35 y calle E.12. Las pruebas serán administradas por UCSF. Las personas están invitadas a registrarse aqui. Sin embargo, todos podrán realizarse la prueba aún si no están registrados.

La prueba de la nariz con hisopo para detectar la infección estará disponible para bebés, niños y adultos de todas las edades. Las personas no tienen que presentar síntomas para hacerse la prueba. Habrá pruebas disponibles para personas en sus autos. Se recomienda arduamente a las personas que se pertenezcan a grupos vulnerables o de alto riesgo que utilicen la prueba en su propio coche. También estarán disponibles pruebas de anticuerpos para personas que ya han sido infectadas. Las pruebas no son un cargo público para los contribuyentes por lo que no importa el estado migratorio de las personas.

Hasta agosto 27, se han reportado en el Condado de Alameda 17,406 casos positivos de la enfermedad, de los cuales el 40 por ciento corresponden tan solo a la ciudad de Oakland. La mayoría de esos casos se localizan en el código postal 94601 del Distrito de Fruitvale.

UCSF trabaja en colaboración con la organización Resilient Fruitvale Task Force, una coalición liderada por The Unity Council que incluye otras organizaciones como La Clínica, Street Level Health Clinic; el Centro de Salud Nativo Americano; OUSD; el Departamento de Salud del Condado de Alameda (ACPHD, por sus siglas en inglés); La Familia; la Biblioteca Pública de Oakland; entre otros más que proveen dichas pruebas.

Los resultados de las pruebas realizadas a través de la nariz estarán disponibles en cuatro días después del evento y la de los anticuerpos estarán disponibles en dos semanas. Las personas que den positivo a la prueba serán contactados por los organizadores quienes los aconsejarán y brindarán el cuidado apropiado así como los servicios de salud disponibles. Además, los trabajadores de salud se mantendrán en comunicación con las personas que den positivo a la prueba para asegurarse que ellos recibirán el apoyo que necesitan como comida, ayuda financiera y para vivienda.

El evento en Fruitvale también ayudará a los funcionarios de salud pública a recopilar datos que pueden ayudar a reducir la propagación de infecciones entre la comunidad latina, lo que generará más recursos y ayuda para los residentes del área. Además, habrá oportunidades de participar en investigaciones relacionadas con COVID-19 para aquellos interesados.

“Este evento ayudará a identificar a aquellas personas que son positivas al COVID-19 pero que aún no lo saben. Entonces podremos apoyarlos con la atención y servicios adecuados”, dijo Chris Iglesias, director ejecutivo de The Unity Council. "También nos ayudará a orientar la respuesta de salud pública."

