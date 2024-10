Leo Rosales, la leyenda del latín rock, narra sus comienzos en la música

Leo Rosales es una leyenda del latín rock, y su nombre está escrito en los libros de la historia de la música junto a grandes como Carlos y Jorge Santana.

Sus raíces nicaragüenses las lleva muy cimentadas, aunque nació en San Francisco sabe que en sus venas retumba el timbal, las baterías y el latin rock.

“Como de cuatro años empecé que me encantaba, interesaba tocar los cueros, tenía unos bongos chiquitos en la casa y cuando había fiestas me sentaba cerquita del parlante”, recordó Leo.

El amor a la música nació en su adolescencia, su padre era locutor de radio y según aseguró, después de cada día de escuela dedicaba horas practicando, de oído, la música de la época.

“Ed Sullivan Show, salían The Beatles, The Rolling Stones, James Brown, The Supremes, The Doors”, dijo Leo.

Era la década de los sesenta, una época diferente en San Francisco, rebeldía, amor y paz, hippies y cambios sociales.

Esto llevó a que Leo asistiera a un concierto muy especial en el famoso Fillmore donde tocaría una banda que le cambió la vida.

“Yo le dije ´¿cómo se llama el grupo?´, me dice Santana, tienen congas y tienen timbal, es bien diferente, entramos al Fillmore y salió Carlos con el pelo largo, sale Chepito de Nicaragua con el pelo largo, el David Brown tocando el bajo”, indicó Leo.

Desde ese día Leo comenzó a escribir las páginas de lo que ahora es toda una leyenda del latin rock.

“Entonces sentí algo espiritual, pero la música era tan revolucionaria, era algo que no se podía explicar cómo me sentí”, expresó Leo.

De aquí surgieron grupos como Tierra, Azteca, War que usaban congas y timbales en sus presentacione.

Precisamente la batería, los timbales y su voz fueron la llave para que Leo viviera cada acorde de la música que es su vida, y que lo llevó a lo más alto del estrellato con el grupo Malo.

“Cuando yo fui a ensayar me dieron la oportunidad, si quieres tocar con nosotros, a nosotros nos gusta como tocas, pero tienes que cantar una canción si quieres trabajar con nosotros”, aseguró Leo.

Este grupo mezcló el rock latino, jazz y blues, logrando la fama con el éxito ‘Suavecito” en 1972.

“Vamos a tener una canción que va a salir en el radio, es la número uno y se llama Suavecito, el tiempo que yo pasé con malo es canción la cante en Carneige Hall en todas partes yo la canté”, dijo Leo.

También recordó el día que conoció en persona al músico que le inspiró el amor por el rock latino, Leo conocía a Jorge, hermano de Carlos, fue una cena en casa de Los Santana.

“Oímos la puerta de abajo, alguien subiendo las gradas y entra Carlos, y yo me quedé sorprendido, aquí está he is the man, uno que me cambió todo, me siento emocionado”, contó Leo.

Y de esa emoción nació una amistad y respeto por la gran leyenda que representa para la música Carlos Santana y Leo también es parte de esa leyenda, su canción Suavecito es reproducida millones de veces en el mundo.