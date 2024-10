Despidos masivos en varios supermercados Safeway del Área de la Bahía

Una ola de despidos masivos se ha registrado en varios supermercados Safeway del Área de la Bahía.

Fue aproximadamente hace una semana que al llegar a laborar como de costumbre trabajadores, con los que habló en exclusiva Telemundo 48, recibieron una noticia que les cayó como un balde de agua fría.

“Pues me dijo que, si ya sabía que mi seguro no era bueno para trabajar, que no era eligible para trabajar”, aseguró una de las empleados afectadas quien prefirió no ser identificado.

“Que lamentablemente tenía que despedirme porque mis documentos que yo había puesto no coincidían”, dijo otra trabajadora afectada.

Algunos de estos trabajadores afirmaron que estaban incluso de vacaciones y esto no demoré el despido.

“Me dijeron que tenía 72 horas para comprobar que mis documentos eran legales”, dijo uno de los empleados.

Desde el pasado mes de mayo supieron que habría una auditoria por parte del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), de los formularios I-9, con los que se confirma que el número de Seguro Social es válido para trabajar.

Los empleados pensaron que no pasaría a mayores, hasta que el pasado lunes se concretaron los despidos.

“De mi tienda según sé, fuimos 40”, dijo una de los trabajadoras despedidas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Según el sindicato que representa a estos trabajadores el número de afectados es mucho mayor.

“Son más de 100 en el Área de la Bahía, son varios, son muchos”, indicó Oscar Orozco, vocero del Sindicato UFCW5.

Por privacidad, nos pidieron no publicar las sucursales afectadas, pero según el sindicato estarían en 4 ciudades diferentes del Área de la Bahía. Después de trabajar por décadas allí, la noticia no solo duele sino preocupa.

Después de ser llamados durante la pandemia trabajadores esenciales, se preguntan si merecían otro trato.

“La verdad sí, tuvimos trabajando enfermedad, la enfermedad del COVID y ahí no miraron eso”, dijo uno de los afectados.

A través de un comunicado una vocera de Safeway dijo que dos de sus tiendas, donde según los empleados hay cerca de 70 personas afectadas, son parte de una auditoria en curso iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional, que están cooperando y comprometidos en cumplir todas las leyes laborales.

“Si hay una investigación que los trabajadores tienen derecho de tener un representante presente, para que sea testigo de lo que está pasando”, dijo uno de los afectados.

Telemundo 48 se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional sobre esta auditoría, pero aún seguimos esperando una respuesta.