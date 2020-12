Poca afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de San Francisco

Poca afluencia de pasajeros se ha registrado durante la víspera de Navidad en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Autoridades aeroportuarias informaron que este año el tráfico de viajeros disminuyó en un 80% comparado con el año pasado, lo que demuestra que los residentes están cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de salud de no realizar viajes no esenciales en un esfuerzo por evitar un aumento en los contagios por coronavirus.

“Estamos viendo de 14 a 15 mil viajeros al día mientras que normalmente por esta época del año veíamos entre 80 a 85 mil personas”, aseguró Doug Yankel, vocero del aeropuerto.

Así mismo, el aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar las exigencias relacionadas con el coronavirus que tiene cada aerolínea.

Mario está esperando que le lleguen los resultados de su prueba de COVID-19 para abordar un avión de regreso a Guadalajara, espera pasar la navidad con su hijo y entregarle un regalo que lleva desde Estados Unidos: un carrito de juguete.

“Porque para centro América es exigido el CPR, y no te aceptan una prueba rápida, aquí en Estados Unidos y México sí te la aceptan, pero en toda Centro América exigen la de CPR, si no, no puedes ingresar al país, ese es el problema que tenemos para viajar”, aseguró Mario.

Autoridades recomendaron a los pasajeros que continúen utilizando las mascarillas y cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19.

Es importante resaltar que San Francisco emitió una orden de salud que exige a todas las personas que viajen fuera del Área de la Bahía guardar 10 días de cuarentena a su regreso a la ciudad.