Pittsburg finaliza dos proyectos para mejorar la seguridad escolar y la accesibilidad peatonal

Como parte del proyecto Safe Routes to School, la ciudad instaló 10 señales luminosas rápidas en cinco pasos de peatones no protegidos cerca de escuelas locales.

Las escuelas beneficiadas fueron Pittsburg High School, Heights Elementary School (que recibió instalaciones en la Avenida Seeno y la Calle Riverview), St. Peter Martyr School (una escuela católica de jardín de infantes a octavo grado) y Highlands Elementary School.

"Estas ubicaciones fueron seleccionadas en base a los objetivos establecidos en el Plan de Transporte Activo Pittsburg Moves 2020, los talleres Safe Routes to School con los padres y las auditorías de caminatas dirigidas por los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa", dijo John Samuelson, ingeniero de la ciudad y director de obras públicas, durante la reunión del Consejo Municipal de la semana pasada.

Al mejorar la visibilidad para los conductores, Samuelson dijo que las señales luminosas mejorarán la seguridad para los niños que cruzan la calle hacia y desde la escuela.

Jordan Davis, director de desarrollo comunitario y económico, informó que el costo total del proyecto fue de $147,050, justo por debajo del presupuesto de $155,000 de la ciudad, e incluyó gastos para el contrato de construcción otorgado a St. Francis Electric por $83,970, junto con materiales, publicidad y tiempo del personal.

El presupuesto de la ciudad para el proyecto Safe Routes to School se compuso de $105,000 de una subvención del Acta de Desarrollo de Tránsito, que se agotó por completo, y $55,000 del Medida J local, de los cuales solo se usaron $47,050 para completar la construcción para el 7 de marzo.

"Solo quiero agradecer al personal y al equipo por priorizar todas estas ubicaciones, priorizar estas características de seguridad", dijo el alcalde Juan Antonio Banales. "Esto es una gran mejora para varias ubicaciones alrededor de la ciudad".

El otro proyecto de la ciudad recientemente completado actualizó 17 rampas de bordillo, llevándolas al cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

"Este proyecto se enfocó realmente en instalar rampas de bordillo en ubicaciones que no tenían bordillos existentes o los bordillos existentes no cumplían con las regulaciones ADA actuales", dijo Samuelson, señalando que hubo un enfoque particular en mejorar la Calle 17 Oeste para asegurar una ruta accesible hacia y desde Parkside Elementary School.

El proyecto completado por Arias Concrete Contractor Inc. fue financiado únicamente por una subvención federal de $220,000 del Bloque de Desarrollo Comunitario, que apoya actividades para construir comunidades más fuertes y resistentes.

Como el proyecto de instalación de bordillos solo costó a la ciudad $165,000, el Consejo Municipal acordó asignar los fondos restantes a un proyecto de cruce de senderos que también mejorará la accesibilidad.