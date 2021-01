Paso a paso: Cómo puedes programar una cita para vacunarte en el condado Santa Clara

A partir del miércoles, residentes mayores de 65 años podrán recibir la vacuna en el condado Santa Clara, pero la gran interrogante es cómo pueden hacer para realizar una cita y recibir la tan ansiada dosis contra el COVID-19.

Autoridades explicaron que las personas podrán programar sus citas, en español, vía telefónica u online.

Las personas deberán ingresar a la página web sccfreevax.com y harán clic en la pestaña que dice “español”.

Para quienes tengas seguro médico tendrán que seleccionar los hospitales que están ofreciendo la vacuna, mientras que quienes no posean seguro deberán hacer clic en “Santa Clara Medical Center” donde tendrán que llenar un cuestionario.

A través del cuestionario, el sistema sabrá o no si la persona es elegible para recibir la vacuna, en caso de ser así automáticamente podrá elegir el día y la hora para recibirla.

"Las personas que no tienen seguro se pueden poner la vacuna gratis no importa si el seguro solo se pide una identificación en la cual este el nombre completo, edad y dirección para comprobar que son residentes también puede ser la matrícula del consulado mexicano y no importa si expiró", aseguró Ricardo romero Morales, vocero del Departamento de Salud del condado.

El condado indicó que si la persona no posee internet puede llamar al 211, escoger la opción 5 para español y luego escoger la opción 1 para obtener información sobre la vacuna.

Es importante resaltar que el estatus migratorio de los residentes no será un impedimento para recibir la vacuna.

Hasta la fecha, el condado Santa Clara, ha administrado 160 mil vacunas.