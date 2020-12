Parques infantiles reabrirán a pesar de orden de encierro preventivo en San Francisco

London Breed, alcaldesa de San Francisco, anunció el miércoles que los parques infantiles reabrirán a pesar de la orden de encierro preventivo que se encuentra vigente en el condado debido a un alarmante aumento de los casos de coronavirus.

Breed pidió a los residentes continuar practicando los protocolos de salubridad para evitar la propagación del mortal virus.

“La reapertura de los parques infantiles no significa que las familias pueden reunirse con otras personas para compartir en las áreas recreativas”, indicó Breed.

La funcionaria dijo que quienes acudan a los parques deben continuar haciendo uso de las mascarillas, cumplir con los protocolos de distanciamiento social y lavarse las manos.

“Esta decisión refleja que los parques infantiles son espacios esenciales para los niños con beneficios establecidos para su salud física y mental”, indicó Breed.

El Gerente General del Departamento de Parques y Recreación de San Francisco, Phil Ginsburg, emitió la siguiente declaración sobre la reapertura de los parques infantiles:

“Estoy encantado de que a nuestros niños se les permita jugar de manera segura en los patios de recreo del vecindario nuevamente. Los patios de recreo no son lujos. Son espacios esenciales, especialmente para los niños en barrios urbanos densos. Una gran cantidad de investigaciones ha demostrado que los patios de recreo mejoran la salud física y mental, agudizan las habilidades de resolución de problemas y afrontamiento e incluso alivian los efectos del trauma. Estoy agradecido con el gobernador Newsom y el alcalde Breed por tomar una decisión basada tanto en la ciencia como en la equidad y priorizar el bienestar de las familias ”.

A continuación, una lista de reglas que los residentes deben seguir al visitar los parques infantiles:

• No acudas a los parques infantiles con nadie que no sea de su hogar. No organices citas para jugar.

• Limita las visitas a 30 minutos cuando haya otras personas presentes.

• Los visitantes de todas las edades deben permanecer a 6 pies de distancia de los que no sean miembros del hogar.

• Todas las personas mayores de 2 años deben usar máscaras.

• No comas ni bebas en los parques infantiles.

• Si hay mucha gente, regresa más tarde o elije un área de juegos diferente.

• Lávate las manos antes y después de jugar.

• Los adultos deben supervisar activamente a los niños en todo momento. Los niños menores de 2 años deben estar al alcance de la mano.

• Para maximizar el número de niños que pueden jugar, solo un adulto puede acompañar a cada niño.