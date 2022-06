Padres de familias que no son ciudadanos a un paso de poder votar por la junta escolar en Oakland "Los padres no ciudadanos ya están haciendo el trabajo duro para tratar de asegurar que cada uno de sus hijos reciba una buena educación. Muchos ya son voluntarios en las escuelas de sus hijos. Pero lo que escuchamos de forma abrumadora es que estos padres a menudo no se sienten escuchados", dijo Dan Kalb, miembros del Consejo de la ciudad.