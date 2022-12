Organización se prepara para ayudar a familias en Navidad

La navidad no es sólo temporada de dar regalos a nuestros seres queridos, para muchos es tiempo de ayudar al prójimo.

Y eso es justamente lo que una organización sin fines de lucro se esmera por cumplir a días del 25.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

White Pony Express, una organización en Pleasant Hill, se prepara para distribuir cientos de víveres a familias de la Bahía.

Gary Bostick dice que este fin de semana, alimentarán entre 1,500 a 2,000 personas. Y es que ellos reciben donaciones de 50 supermercados y restaurantes.

Explica que en épocas festivas, las tiendas suelen ordenar más comida que no siempre venden.

“Entonces nos llaman a nosotros y dicen, ‘pueden recoger la comida?’” dijo Bostik.

Son 10 mil libras de alimentos frescos los que distribuyen a diario, pero durante esta temporada pueden ser 12 mil o hasta 15 mil.

Todo lo que reparten es comida saludable.

“La lechuga, las fresas, las cerezas, todo eso es más caro, la leche, ya subió el precio bastante”, dijo Bostik.

White Pony Express reparte esos alimentos a 80 organizaciones no lucrativas para ayudar a quienes más lo necesitan, incluyendo Village Community Resource Center, Loaves and Fishes y The East Contra Costa Community Alliance, entre otros.

También se encargan de regalar carpas, juguetes, y abrigos nuevos para los que no tienen un techo bajo el cual celebrar esta navidad.