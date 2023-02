Inquilinos exigen respuestas tras estar más de un mes sin poder regresar a sus hogares en Oakland

Inquilinos de un complejo de apartamentos no han podido regresar a sus casas desde hace más de un mes debido a los daños que sufrió la estructura por las tormentas que se registraron a finales de diciembre en Oakland.

“Al principio voy a decir era frustrante, ahorita es enojo, coraje porque no nos dan nada de respuestas y si son respuestas son mentiras”, aseguró Fabiola Avendaño, inquilina afectada.

La pesadilla para Fabiola y el resto de los inquilinos del complejo de apartamentos Coliseum Connections comenzó el 30 de diciembre cuando el estacionamiento subterráneo del edificio se inundó y se quedaron sin electricidad.

Desde entonces fueron obligados a desalojar los apartamentos.

Ahora estas familias se están quedando en moteles de Berkeley, Alameda y Fremont. El dueño del edificio les paga por la estadía pero no por los demás gastos de alimentación, transporte y estacionamiento en los que han tenido que incurrir los inquilinos al no poder regresar a sus viviendas.

“Nos están cobrando el parking que es $54 por día. Yo tengo mi vehículo personal y el de la compañía así que tengo que llevar el carro de la compañía a la casa de mi mamá, cambiarlo y andar a la carrera, a la carrera”, aseguró Fabiola.

EL martes, un grupo de residentes se presentó en la reunión del Concejo de la Ciudad de Oakland buscando ayuda de los funcionarios.

Telemundo 48 se comunicó con la concejal Treva Reid pero su oficina nos dijo que este caso lo transfirieron al concejal Kevin Jenkins porque desde enero el edificio corresponde a la jurisdicción del Distrito 6.

En un comunicado el presidente de Urban Core Development llc le dijo a Telemundo 48 que están trabajando con la ciudad, el condado y el estado para que los inquilinos puedan regresar a finales de marzo posiblemente.

La molestia de los residentes es mayor porque aseguran que los problemas en el edificio no son nuevos.

“Yo me moví en abril de 2019, no teníamos agua caliente, teníamos que calentar el agua para bañarme con agua tibia”, explicó Fabiola.

El presidente del consorcio dijo en un correo electrónico que “no pudieron anticipar el daño causado por las tormentas y que el edificio ha estado funcionando desde su apertura en 2019”.

La falta de electricidad y el mal olor dicen los inquilinos, hace casi imposible que puedan entrar a sacar algunas pertenencias por lo que piden urgentemente ayuda porque se sienten ignorados.

“¿Y por qué?, porque estamos en un distrito donde viven personas de bajos recursos. Me despierto todos los días a trabajar, por qué no nos están tratando así, por qué nos están tratando como si estuviéramos pidiendo limosna, eso es lo que me da coraje”, aseveró Fabiola.