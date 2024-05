Oakland: hispano atendió una llamada de número desconocido y perdió todos sus ahorros

Con falsas esperanzas, así fue como engañaron a un hombre en Oakland, quien recibió varias llamadas engañosas y terminó perdiendo $13,350.

Pedro Medina, víctima de estafa, aseguró que los estafadores aún lo contactan para pedirle dinero.

"Ahorita todavía están pidiendo $700", dijo Pedro.

Todo comenzó en abril cuando Pedro recibió una llamada de un número desconocido, al contestar le dijeron que tenía una demanda en Washington y que se estaban contactado con él desde la Corte Suprema.

"Me cobraron $980 para arreglar el caso, y luego pues y después $2,000, $2,250, y que eso iba hacer todo, pero me llamaron que, si quería meter contra demanda", relató Pedro.

Y le dijeron que si hacía la contra demanda podría ganar el caso y le iban a entregar casi $61 millones, pero tenía que seguir depositando dinero.

El hombre explicó que por problemas de salud no está trabajando, así que pidió dinero prestado a su pareja, vecinos y hasta llegó a empeñar tres anillos de oro, pero esto no sería suficiente, así que los supuestos estafadores le dijeron que si no tenía dinero que podía empeñar algunas pertenencias.

"Querían que empeñara el carro. Sí empeñé $300 y así va a estar seguro tu dinero al minuto", dijo Pedro.

Pedro fue en persona hasta la policía de Oakland a realizar el reporte de fraude, pero no lo pudo hacer porque todo estaba en inglés, así que le ayudamos a hacer el reporte en línea, y ahora lo tiene.

"Entonces primero puede ponerse en contacto con las otras agencias, con el Ministerio de Justicia con la Comisión de Federal para negocios que también pueden ayudar", explicó Pablo Wudka Robles, abogado de la fiscalía del condado Santa Clara.

Una vez contactado estas agencias, puede acceder a compensación de víctimas de crímenes.

"Que pueden dar dinero es lo más importante recobrar ese dinero, por así sea por una investigación local o así sea por compensación del fondo estatal", indicó Robles.

Telemundo 48 habló con un investigador de amenazas de la ciberseguridad y explica cómo evitar ser una víctima de estafa.

"Hablar con otros, no conversar con la familia, conversar con los abogados y curso de consultas de Abogados gratis", afirmó Dmitry Bestuzhev, investigador de amenazas de la ciberseguridad.

Ahora con varias deudas y con el miedo de recibir cualquier llamada, Pedro no pierde la esperanza de recuperar el dinero que perdió.