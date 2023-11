Comerciantes exigen más presencia policial ante aumento de robos en Oakland

Pese a los esfuerzos que ha hecho tanto la ciudad como la policía de Oakland para combatir el crimen, dueño de negocios exigen más actividad policial en las calles, por esa razón Telemundo 48 visitó algunos de estos negocios con un oficial de la policía.

Los asaltos a mano armada son parte del día a día de los comerciantes de la ciudad.

"Yo iba caminando para comprar algo en el puesto de gasolina y había 8 personas, y uno de ellos me atacó y me quitó la cadena, y me pegó fuerte en la cara", relató José Ortiz, dueño del negocio "La Perla".

La inseguridad tiene preocupado a más de un dueño, como a José, quien ha sido víctima de robo en varias ocasiones.

"El crimen que está pasando en la ciudad de Oakland requiere más policías", dijo José.

Más policía en las calles de día y de noche es lo que dueños de negocios quieren ver, por esa razón, recorrimos junto al oficial Ernesto Leyva, algunos negocios afectados en el área de Fruitvale y Diamante.

De acuerdo al oficial Leyva, la presencia de uniformados está a lo largo de Oakland.

"Tenemos 14 policías que están a pie, tenemos 7 policías en West Oakland, y otros 7 policías en la 23th Avenue hacia San Leandro, y eso incluye a un sargento, y 6 policías que están puestos en diferentes comunidades comerciantes", explicó Leyva.

Sin embargo, dueños de negocio dicen que este número de oficiales no es suficiente para tanto crimen.

"Recientemente hemos tenido un oficial, que se llama Daniel, y él está en esta área de la comunidad que se llama Diamond y anda a pie y tiene más de un mes", dijo Leyva.

En septiembre la ciudad de Oakland no cumplió con la fecha límite para someter una solicitud para recibir fondos para combatir el crimen, así que, por ahora, dueños de negocios como José y María seguirán con la esperanza de no cerrar sus negocios por culpa de la inseguridad.

Por lo que la policía pide a la comunidad reportar cualquier clase de crimen.

"Siempre reporten los crímenes, porque si no los reportan nosotros no vamos a saber que eso ocurrió. Podemos agarrar evidencias del robo, y también podemos identificar los lugares que necesitan que más necesitan los recursos de policías", aseguró Leyva.