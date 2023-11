Cientos de casos sin resolver en Oakland, familias exigen justicia

Casi la mitad de todos los homicidios en la última década siguen sin resolver en Oakland.

En la casa de María Climaco, el recuerdo de su hijo vive en fotografías y camisetas, y hasta en muñecos de Pokemon de una clase de cerámica de la preparatoria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Y es que, aunque este año se cumple una década desde su muerte, María asegura que hay momentos en los que aún no puede creer que su hijo, Aya Nakano, ya no está presente físicamente, y lo que no ha cambiado en todo ese tiempo son las preguntas de una madre buscando justicia por el asesinato del joven, de 22 años.

“No tenemos mucha evidencia en este caso, y tampoco tenemos ningún testigo que nos ha dicho lo que saben”, explicó José Barocio, vocero de la policía.

María relata que el homicidio sucedió el 12 de junio del 2013, cuando Aya iba manejando de Berkeley a Emeryville, donde vivían, y otro conductor le pegó por detrás en la esquina de Stanford Avenue y Market Street.

Según las autoridades, dos sospechosos enfrentaron al joven y le dispararon mortalmente.

La madre de familia no podía creer la noticia cuando la policía tocó su puerta. Aya cumpliría 23 años al día siguiente, y los planes de celebración que tenían se convirtieron en planes para su funeral.

En el 2014, la policía de Oakland compartió con los medios una foto de cámaras de vigilancia del vehículo presuntamente involucrado, un sedán de 4 puertas. Desde entonces, el caso quedó sin pistas para seguir uniéndose a la larga lista de homicidios sin resolver en Oakland.

Telemundo 48 obtuvo cifras de la policía sobre esos homicidios en los últimos 10 años.

Desde el 2013 hasta mayo del 2023, son 475 casos sin resolver de un total de más de 900, lo que quiere decir, que alrededor de la mitad de los asesinatos en esa ciudad quedan impunes.

“Tenemos aproximadamente 15 investigadores para la rotación activa y 3 investigadores para la rotación de casos sin resolver”, dijo Barocio.

En comparación, la policía de San Francisco afirma que su unidad también cuenta con 18 miembros, pero que envían a equipos de 6 a las escenas.

"Nos encantaría tener más agentes de policía en todo el departamento”, indicó Barocio.

En mayo del 2023, la alcadesa Sheng Thao propuso congelar la contratación policial en su presupuesto tras un déficit histórico de $360 millones en el fondo general de la ciudad, también redujo el número de posiciones de oficiales juramentados de 726 a 710, cabe recalcar que no hubo despidos.

Pero, para las familias que siguen esperando respuestas la policía no hace nada.

Héctor Funez López, es pariente de Rolando Jacinto Carrillo, quien murió tras ser brutalmente golpeado en agosto del 2022.

“Fue un día sábado, se fue a comprar, quizás fue a ponerle dinero a su familia”, explicó Héctor.

La esposa de la víctima y sus dos hijos viven en Guatemala, y el inmigrante, de 29 años, llevaba pocos meses en este país.

“Lo encontraron así tirado en la calle”, aseguró Cecilia Lucas Hernández, viuda de rolando.

Héctor añadió que le tocó reconocer el cuerpo cuando la policía llegó a su puerta y le mostraron una foto donde Rolando aparecía golpeado en el rostro.

“¿Si lo conoces? sí, él es, dije. Me dio en una foto, y él estaba así de lado en el suelo, y yo dije, si es él”, dijo Héctor.

Y aunque la policía desconoce el móvil detrás de este crimen, asegura que la investigación permanece activa y tienen pistas.

“Hay muchas pistas en este caso que están todavía investigando. Ese caso no se considera que está frío todavía, porque todavía está el detective aquí, todavía están persiguiendo las pistas”, dijo Barocio.

Y no todo está perdido en el caso de Aya.

“La FBI nos está ayudando mucho en este caso. Tienen evidencia ahorita que están procesando. Ha durado mucho tiempo, pero todavía estamos esperando los resultados que ojalá nos den más pistas en la investigación que podamos seguir”, aseveró Barocio.

Entre lágrimas, María asegura que aún escucha la voz de su hijo en su mente y agrega que seguirá siendo su madre por el resto de su vida, y no descansará hasta encontrar respuestas.

Hay una recompensa de $125,000 para quien pueda proveer más información en el asesinato de Aya Nakano.

Mientras que, en el caso de Rolando, la policía dijo que habían tenido dificultades contactándose con su viuda en Guatemala.

Telemundo 48 también solicitó una entrevista con la alcaldesa de la ciudad, Sheng Thao, pero no estaba disponible.

Sin embargo, mediante un comunicado, aseguro que "cada familia merece justicia sin importar cuánto tiempo haya pasado. Oakland está trabajando arduamente por aumentar los recursos y capacidad del departamento de policía y el departamento de prevención de violencia para prevenir y resolver los crímenes en nuestra ciudad".