Familia hispana continúa desesperada búsqueda de joven desaparecido en Fremont

Una familia hispana busca desesperadamente a un joven mexicano que se encuentra desaparecido desde diciembre en Fremont.

Carlos Díaz, de 35 años, fue visto por última vez en su casa el 30 de diciembre de 2023.

Telemundo 48 visitó a su familia en ese entonces y constamos cómo colocaron decenas de pancartas con su fotografía por todas partes del Área de la Bahía.

“No quiero pensar cosas negativas, quiero pensar positivo, quiero pensar que está bien porque somos creyentes de Dios y queremos creer que lo está ayudando”, aseguró Fidel Díaz, padre de Carlos.

Fidel afirmó que la policía no está haciendo lo suficiente para buscarlo.

“Siempre se llevan más por el color de la gente conozco mucha gente que también me ha dicho lo mismo”, dijo Fidel.

La familia decidió suspender la búsqueda.

“Me han hablado de que lo han visto y voy a ese lugar y voy y voy y no lo encuentro, y regreso y regreso y no lo veo y eso me ha hecho mal”, aseveró Fidel.

Jessica Díaz, hermana de Carlos, dijo que frecuentaba un parque que queda a menos de dos millas de distancia de su casa, ella indicó que fueron al lugar muchas veces a buscarlo, pero no lo encontraron.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

También lo buscaron detrás del parque porque hay mucha vegetación y un lago, pero la familia indicó desafortunadamente tampoco lo encontraron allí.

La familia comentó que una de las posibilidades es que quizás sufrió una crisis mental y se fue o está con alguien.

Otra de las hipótesis añadió la familia es que quizás Carlos se fue en el BART a San Francisco, pero cuando pidieron las cámaras de seguridad no vieron rastro alguno de que él estuvo allí cuando desapareció.

“La policía nos ha dicho que es un dead end y no dicen mucho”, puntualizó Jessica.

Según datos del Departamento de Justicia de California en 2023 se reportaron más de 25,000 casos de hombres desaparecidos en el estado , 2,396 de esos casos fueron desapariciones bajo circunstancias desconocidas.

Por eso le urgen a las familias a no esperar 24 horas para reportar a un desaparecido si consideran que está en peligro.

La ley le exige a las autoridades colocar la información del desaparecido en su base de datos a nivel nacional y si han pasado 30 días y la persona sigue desaparecida entonces las familias tendrán que proveer pruebas de ADN y registros dentales.

Algo que la familia de Carlos seguró que aún no han hecho.

Telemundo 48 se comunicó con la policía pero no nos proporcionaron detalles.

Esta familia le pide ayuda a la comunidad para encontrar a Carlos.

“Que si saben dónde está o tienen algo contacto con él que le digan que nos llame que se comunique con nosotros”, puntualizó Jessica.

Por su parte, Fidel le enviró un mensaje a Carlos.

“Su mamá lo ama, sus hermanas también, su hijo pregunta por él todos los días, aquí lo esperamos, aquí está su casa. para que sigamos luchando los cinco”, indicó Fidel.

Si tienes a un familiar desaparecido es importante contactarse con la policía local para hacer un reporte , también puedes llamar a la Unidad de Desaparecidos del Departamento de Justicia de California al 1-800-222-3463.