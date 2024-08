Ebrio y sin licencia de conducir: identifican a sospechoso de arrollar a joven guatemalteca en Oakland

El trágico atropellamiento de la adolescente Mardenia López ocurrido el pasado lunes en el área de International Boulevard ha causado conmoción y preocupación entre la comunidad en Oakland.

Casey Johnson, vocero de la policía, reveló el viernes nuevos detalles del conductor que presuntamente estaba ebrio cuando arrolló a Mardenia.

“El conductor iba por encima de las 80 millas por hora, luego de huir chocó contra otros vehículos y miembros de la comunidad lo detuvieron hasta que la policía lo arrestó. No tenía licencia de conducir y estaba bajo los efectos del alcohol”, indicó Johnson.

La fiscalía del condado Alameda le confirmó a Telemundo 48 que no han recibido el caso para presentarle cargos criminales al sospechoso identificado como Agusto Matías.

Telemundo 48 habló en exclusiva el jueves con María López Aguilar, madre de Mardenia, quien relató lo ocurrido tras el accidente.

“Yo estoy acostada en el piso y le decía mi niña, y me dicen ´no está viva tu niña´ dice no sé la policía, yo me quería levantar”, dijo María.

Douglas Oliver Carrillo López, hermano de Mardenia, la recordó como una joven alegre.

“Mi hermana siempre era una niña feliz contenta y siempre le gustaba ir a la escuela, siempre cuando era fin de semana mi hermano y yo le dábamos dinero y le decíamos aquí está para que te compres algo”, dijo Douglas.

Por su parte, la alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo a través de un comunicad los siguiente:

“Esto rompe el corazón. No puedo imaginar lo que la familia está atravesando. Lo siento por sus compañeros de clases y la comunidad [...] debemos de tener cuidado con los peatones y manejar más despacio en nuestras calles".

El concejal Noel Gallo por su parte propuso que la Guardia Nacional sea desplegada en las calles de la ciudad.

Floyd Mitchell, jefe de la policía de Oakland,

al respecto le preguntamos al jefe policial sobre esto no quiso comentar al respecto y aseguró que es una propuesta del concejal Gallo.

A partir del viernes la alcaldesa así como el jefe policial van a comenzar una serie de reuniones comunitarias para tratar el tema de la seguridad y estás se extenderán a lo largo de la semana que viene.