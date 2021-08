“No sabía que eso la iba a matar”: joven habría muerto por una sobredosis accidental en Concord

La policía investiga la muerte de una adolescente que podría haber ocurrido por una sobredosis accidental en Concord.

Valentina Langhammer, de 14 años, fue hallada sin vida el sábado mientras se encontraba en su vivienda.

“Es muy difícil decirle adiós, decirle buenas noches y despertar al día siguiente y verla tirada en el suelo con la sangre en la almohada. Traté de despertarla y está muerta”, dijo su padre, Walter Langhammer.

Autoridades informaron que la menor habría ingerido una píldora de color azul, marcada con la letra M y el número 30 que según reportes de la DEA contiene oxicodona falsa con altas cantidades de fentanilo y metanfetamina.

Los padres de Valentina dijeron que la adolescente envió un mensaje de texto a sus amigos el viernes por la noche, diciendo que algunos niños en la escuela le habían dado una pastilla y que ella se preguntaba si debería tomarla.

“Ella cometió un error, she make a mistake it take that pill pero ella no sabía qué era, no sabía que eso la iba a matar”, aseguró Viviana Arenas, madre de Valentina.

George Church, paramédico dijo que en el último año su equipo ha respondido a 130% más de sobredosis que en años anteriores y que la mejor precaución es que los padres estén informados.

“Los peligros de estas drogas es que primeramente que realmente no saben lo que se están tomando y el cuerpo de vez en cuando reacciona muy mal y la persona puede dejar de respirar”, aseguró Church.

La policía le hizo un llamado a los padres para que estén pendiente de sus hijos, ya que esta droga podría estar circulando en las escuelas.

El Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo, donde estudiaba Valentina, envió un mensaje a los padres y dijo que los consejeros estaban disponibles en Concord High y en todo el distrito para ayudar a los estudiantes.

"Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de un niño de 14 años que era estudiante de primer año en Concord High School", dijo el superintendente Adam Clark. "Los empleados y las partes interesadas del Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo lamentan esta trágica pérdida. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y a todos los que conocieron al estudiante. Hay consejeros en Concord High y en todo el distrito que pueden responder a los estudiantes, empleados o familias que necesitan apoyo. Queremos respetar la privacidad de la familia durante este momento difícil. El Departamento de Policía de Concord está investigando esta tragedia".

Cualquier persona con información sobre la investigación debe llamar al detective Cartwright de la policía de Concord al (925) 603-5829 o a la línea de información anónima del departamento al (925) 603-5836, haciendo referencia al caso # 21-8159.