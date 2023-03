Celebran a la mujer y el primer mes en el cargo de la alguacil del condado San Mateo

Este mes celebramos a las mujeres, a todas en general, pero esta tarde destacamos a una que ha sido la primera en muchos aspectos.

Hablamos de la primera mujer jefa del departamento del alguacil en el condado San Mateo. Christina Corpus quien además acaba de cumplir su primer mes en el puesto.

No cabía del orgullo al momento de juramentar en uno de los puestos del orden público más importantes del condado, sobre todo porque nada fue color de rosa.

“Es muy duro porque soy mujer y soy Latina por eso en mi corazón yo se esta carrera es difícil. Estoy aquí por esas razones. Porque me decía que no lo pudo hacer, y no lo puedes hacer porque tú eres mujer. “Dijo Christina Corpus San Mateo Alguacil del condado San Mateo.

Y acepta que ha sido complicado, pero que es algo a lo que se ha enfrentado durante toda su carrera

“Era mucho trabajo, pero estoy aquí para luchar y trabajar para le gente de este condado.”

Sobre todo, porque en este primer mes en su puesto el departamento ha enfrentado inundaciones, que forzaron a decenas de residentes a evacuar. Además, Half Moon Bay fue la escena de un tiroteo masivo donde 7 trabajadores del campo murieron. Acerca de este incidente existe una orden judicial por la cual la alguacil no puede comentar al respecto. Pero reconocen su trabajo.

“Alguacil Corpus ha hecho un trabajo increíble. Realmente ha tomado en serio su responsabilidad para crear confianza entre la comunidad y la oficina del alguacil.”

La supervisora Noelia Corzo también es la primera latina en tener un puesto de supervisora en el condado y junto a corpus quieren ir construyendo camino para las siguientes generaciones.

“Para dar fe y esperanzas para muchachas que se parecen como yo. Para ser latina y ya mujer. Estoy muy feliz y orgullosa.”

La alguacil reconoce que falta mucho por hacer, tiene su propia visión de lo que significa una reforma policial, pero cree que todo comienza en la comunidad y construyendo confianza en su departamento, pero sobre todo en que todos tengan fe en ellos mismos.

“Todo mudo, cualquier sueno que usted tiene, lo puedes hacer, pero tienes que luchar por ello.”