Concord: habla madre de presunta víctima de sospechoso acusado de crímenes sexuales

Telemundo 48 habló el jueves con una madre hispana que asegura que su hija fue víctima de un hombre acusado de varios cargos de abuso sexual en Concord.

La mujer aseguró que cree que el abuso comenzó cuando la niña tenía entre 8 o 9 años.

“Se cambió, empezó a hacerse como muy berrinchuda”, dijo la mujer. “De repente lloraba por todo, por todo lloraba, yo decía es por lo hormonal”.

Sin embargo, estos cambios la llegaron a preocupar.

“Una vez estábamos en iglesia, empezó bañada en sudor, a tronarse los dedos, a sudar, sudar, pero qué te pasa, qué te pasa, la tuvimos que sacar porque no la pudimos controlar”, afirmó la madre de familia.

Pero sería cuatro años después cuando su hija cumplió los 12 años que al recibir una llamada de la escuela entendió lo que ocurría.

“ ´Mamá, te tengo que decir algo, mi counselor te llamó porque yo confesé que hay una persona que me está tocando mis partes íntimas, ¿cómo que tus partes íntimas?´, entonces ella se tocó sus pechos, sus partes íntimas”, relató la mujer.

El impacto fue peor al saber que el acusado del abuso es Emilio Matías Martínez Alarcón, de 47 años, esposo de una de sus amigas, y a quien frecuentemente acudía a reuniones y fiestas.

“Yo le pregunte a mi hija ¿cuántas veces?, ´varias veces mamá´”, indicó la mujer.

Martínez Alarcón fue arrestado por la policía de Concord el pasado 25 de septiembre y ahora enfrenta 11 cargos por abuso sexual a 3 menores de edad.

Esta semana se presentó en corte y se declaró no culpable.

“Coraje y decepción, me duele como madre, siempre me voy a preguntar ¿yo le fallé a mi hija?”, indicó la madre.

Esta madre dijo que aceptó dar la entrevista porque teme que habrían más víctimas.

“Yo lo único que pienso es en los papás que hablen con sus hijas, y les crean cuando les dice que las están tocando indebidamente, las están molestando”, aseveró la mujer.

Además los invita a mantener conversaciones constantes con sus hijos para crear vínculos de confianza con ellos desde pequeños, y no dudar de sus presentimientos.

“ ‘No estén jugando con Emilio tanto, a mí no me gusta´, yo siempre les decía, jaloneándolos, corría con ellos, los levantaba, no me gustaba”, indicó la madre afectada.

Telemundo 48 trató de comunicarse con el abogado defensor del acusado, pero no respondió a nuestro mensaje.

Martínez Alarcón tendrá que presentarse en corte nuevamente el próximo 12 de noviembre, y se le mantuvo la fianza de $11 millones.