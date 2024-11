Menlo Park: trillizos prematuros se convierten en sinónimo de lucha y fe para sus padres

Una pareja hispana les dio la bienvenida a sus trillizos, quienes a pesar de haber nacido de 27 semanas en el Stanford Children’s Health, se convirtieron un sinónimo de lucha y fe.

Orlando Cardona y Abigale sintieron emoción al enterarse de la noticia de que tendrían trillizos y a la vez entendieron los riesgos que esto representaría.

“Obviamente emocionado de conocerlos, pero también con miedo porque sabía que estaban bastantes chiquitos, él pesaba 2 libras, ella 2 libras y ella 1 libra”, explicó Orlando.

Sonia Bonifacio, neonatóloga en Stanford Children’s Health, explicó que al nacer bebés prematuros es esencial recibir la atención necesaria en la unidad neonatal y con métodos como el cuidado canguro.

“Aquí en Stanford Health nosotros contamos que el cuidado kangaroo tiene muchos beneficios, no solo para ayudarles a respirar mejor sino esos beneficios siguen hasta 1 año de edad”, explicó Bonifacio.

Dicha técnica consiste en mantener a los bebés en contacto piel con piel con sus padres, algo que la familia Cardona aseguró benefició a sus pequeños Mateo, Parker y Lennon.

“Cuando me entregaron a ella para hacer kangaroo care me puse muy nervioso y empecé a sudar, y se empezó como a resbalar de mi pecho, y mi esposa me decía ´ you´re fine´, fue honestamente algo muy especial”, indicó Orlando.

“Para los padres es un trauma tener un bebé prematuro y nosotros trabajos con ellos para que tengan confianza en sus habilidades en ser padres”, dijo Bonifacio.

Semana tras semana los trillizos mostraban evolución y tras meses en cuidado intensivos, regresaron a casa con monitoreo semanal.

“Para nosotros fue confiar en Dios, confiar en los doctores, enfermeras, y un día a la vez”, dijo Orlando.

Incertidumbre vencida por fe y esperanza, la familia Cardona indicó que esperan ser testimonio de su triple milagro.

“Tres pasteles en enero, vamos a tener muchos juguetes en navidad”, dijo Orlando.