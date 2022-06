Madre hispana apoya incondicionalmente a su retoño que define su género como no binario

Con solo 17 años, Sarahi ya celebra dos grandes logros en su vida, uno el graduarse de secundaria y el otro poder finalmente darle a conocer al mundo quién es en realidad.

Sarahi asegura que desde temprana edad se hacía la misma pregunta una y otra vez.

“Me dolía o tal vez más me molestaba, me incomodaba, era como ay Sarahi ¿le gustan los niños o las niñas?, o ¿quieres ser niña o quieres ser niño?”, explicó.

Esa inquietud la intuyó su madre cuando empezó a notar algo diferente a la edad de 7 años porque a Sarahi le gustaba llevar el cabello corto.

“Y en una época pensé, si mi hija es lesbiana, que sea lesbiana yo puedo aceptar eso”, aseguró Cinthia, madre de Sarahi.

Sin embargo, el camino de Sarahi sería más profundo y aunque cuando cumplió 15 años llevó vestido largo, collar y tiara, tiempo después sorprendió a su mamá diciéndole que quería tomar testosterona.

“No quería tener sus pechos, no quería tener la regla”, explicó Cinthia.

Durante ese proceso de autodescubrimiento, Sarahi decidió operarse para no tener senos.

“Me fijé en el sexto grado que estaban creciendo y desde eso no me gustaban, me estorbaban más que todo”, afirmó Sarahi.

Cinthya y su familia han apoyado incondicionalmente a Sarahi en este proceso como una muestra de amor.

Por esa razón, durante la celebración de su graduación Sarahi sorprendió a sus invitados diciéndoles que su género es no binario.

“No se siente completamente femenina o masculino, o a veces sí, a veces no”, indicó Cinthia.

Por eso no descarta que vuelva a ponerse un vestido y no le importa seguir llamándose Sarahi.

“Para mi yo soy más masculino, pero hay cosas femeninas que hago”, expresó Sarahi.

En cuanto a su orientación sexual, es pansexual, es decir, se puede enamorar de cualquier persona sin importar su género, un descubrimiento del que quieren hablar abiertamente para que el camino de otros sea más fácil.

“Amarme a mí misma primero sin importar si era más femenina, o más masculino”, aseguró Sarahi.