Listado de centros de enfriamientos a lo largo del Área de la Bahía

Varios condados de la Bahía han puesto a disposición de los residentes centros de enfriamiento para que puedan resguardarse de la ola de calor excesivo que afectará la región desde el jueves hasta el martes de la próxima semana.

Abajo encontrarán un listado, por condado, de los lugares a los que puedes acudir:

CONDADO SANTA CLARA

Las bibliotecas del condado están abiertas y funcionan como centros de enfriamiento para los miembros de la comunidad que necesitan un espacio seguro con aire acondicionado.

MORGAN HILL

Centennial Recreation Center ubicado en el 171 W. Edmundson Ave

Horario: jueves y viernes desde las 5:00 a.m., hasta las 9:30 p.m., sábado y domingo desde las 6:40 a.m., hasta las 5:00 p.m.

SAN JOSÉ

Camden Community Center ubicado en el 3369 Union Avenue

Horario: desde el sábado 3 de septiembre hasta el martes 6 de septiembre desde la 1:00 p.m., hasta las 9:00 p.m.

Roosevelt Community Center ubicado en el 901 E. Santa Clara Street

Horario: desde el sábado 3 de septiembre hasta el martes 6 de septiembre desde la 1:00 p.m., hasta las 9:00 p.m.

Emma Prusch Regional Park Farm ubicado en el 647 S King Road

Horario: desde el sábado 3 de septiembre hasta el martes 6 de septiembre desde la 1:00 p.m., hasta las 9:00 p.m.

SUNNYVALE

Biblioteca de Sunnyvale ubicada en el 665 W. Olive Avenue

Horario: sábado 3 de septiembre desde las 10:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., y domingo 4 de septiembre desde la 1:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.

Distrito de bibliotecas del condado Santa Clara

Puedes visitar https://emergencymanagement.sccgov.org/residents/hot-weather-safety para ver el listado de bibliotecas que funcionaran como centros de enfriamiento y sus horarios.

CONDADO CONTRA COSTA

BRENTWOOD

Brentwood Community Center ubicado en el 35 Oak Street, teléfono (925) 516-5444

Horario: desde el sábado 3 de septiembre hasta el marte 6 de septiembre desde las 11:00 a.m., hasta las 6:00 p.m.

OAKLEY

Oakley Recreation Center ubicado en el 1250 O’Hara Avenue

Horario: jueves 1 de septiembre desde la 10:00 a.m., hasta las 6:00 p.m.

PITTSBURG

Pittsburg Senior Center ubicado en el 300 Presidio Lane

Horario: sábado 3 de septiembre y domingo 4 de septiembre desde las 12:300 p.m., hasta las 7:00 p.m.

Buchanan Swim Center ubicada en el 4150 Harbor Street abierta todos los fines de semana desde las 12:00 p.m., hasta las 5:00 p.m.

WALNUT CREEK

Tice Gym ubicado en el 2055 Tice Valley Boulevard.

Horario: jueves y viernes de 9:00 a.m., a 8:00 p.m, sábado de 7:00 a.m., a 10:30 p.m., y domingo de 12:00 p.m., a 7:00 p.m.

Las personas que asistan a este centro de enfriamiento pueden llevar a sus mascotas en un bolso o kennel, en caso de no tener kennel el centro de enfriamiento les proveerá uno.

CONCORD

Concord Senior Center ubicado en el 2727 Parkside Circle.

Horario: sábado, domingo y lunes desde las 12:00 p.m., hasta las 7:00 p.m.

CONDADO SOLANO

Las bibliotecas públicas del condado están disponibles como centros de enfriamiento durante el horario normal de funcionamiento. Estos lugares no permiten mascotas.

Para conocer las ubicaciones y los horarios, consulte a haz clica aquí.

CONDADO SONOMA

La mayoría de las bibliotecas del condado están abiertas de 10:00 a. m., a 6:00 p. m., el sábado 3 de septiembre, sin embargo, estarán cerradas el domingo y lunes 4 y 5 de septiembre. Las bibliotecas reabrirán el martes 6 de septiembre a las 10:00 a.m.

HEALDSBURG

Healdsburg Senior Center ubicado en el 133 Matheson Street

Horario: desde el sábado hasta el lunes de 11:00 a.m., hasta las 7:00 p.m.

St. Paul’s Church ubicada en el 209 Matheson Street

Horario: desde el sábado hasta el martes desde la 1:00 p.m., hasta las 5:00 p.m.

PETALUMA

COTS’ Mary Isaak Center ubicado en el 900 Hopper Street. El centro ofrecerá aire acondicionado, ventiladores, agua y helado.

RUSSIAN RIVER

West County Community Services, Russian River Senior Center ubicado en el 15010 Armstrong Woods Road, Guerneville

Horario: martes a viernes desde las 9:00 a.m., hasta las 3:00 p.m.

SANTA ROSA

Finley Community Center ubicado en el 2060 West College Avenue

Horario: del sábado 3 de septiembre al lunes 5 de septiembre desde las 11:00 a.m., hasta las 7:00 p.m.

SEBASTOPOL

Sebastopol Community Cultural Center ubicado en el 390 Morris Street.

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a.m., a 4:00 p.m.

The Sebastopol Center for the Art’s at the Veteran’s Building ubicado en el 282 High Street

Horario: sábado 3 de septiembre y domingo 4 de septiembre de 10:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

SONOMA VALLEY

The Grange Hall in The Springs ubicado en el 18627 Highway 12

Horario: domingo y lunes desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.

WINDSOR

The Windsor Senior Recreation Center ubicado en el 9231 Foxwood Drive, off Los Amigos Road

Horario: viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados y domingo desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.