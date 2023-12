Residentes en Belmont temen por inundaciones antes la temporada de lluvia en la Bahía

Para una comunidad en Belmont, el regreso de la lluvia al Área de la Bahía causa preocupación, y no es para menos. Hace casi un año, decenas de residentes evacuaron en lanchas porque las fuertes lluvias de fin de año inundaron las calles y sus viviendas.

“Te pones tensa, te dan nervios, estás escuchando que está lloviendo, cuánto está lloviendo, no duermes a veces porque no sabes si va a subir o en qué momento te dicen que te tienes que salir”, dijo Nancy, quien vive en Belmont.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Las lluvias del año pasado y principios de 2023 causaron dos inundaciones en su vivienda. Tuvo que evacuar en lancha el 31 de diciembre del año

“Me fui primero por 15 días y luego regresé y volví por dos meses y medio y volví y regresé y me quedé aquí”, ella dijo.

En ese entonces, visitamos su casa después de los estragos y se podía oler y ver el moho en las paredes, en el piso y perdió miles de dólares en pertenencias

FEMA le ayudó con algunas reparaciones, pero aún falta arreglos por hacer.

“Aquí había húmedad, ya no tengo pero tuve que quitar toda la alfombra de las escaleras y no le pude poner nada porque no alcanzó el dinero”, dijo Nancy. “No tengo piso ni nada porque no he podido sacar las cosas por la lluvia ya no quise poner el piso”.

Hace dos semanas, dice que el condado San Mateo les informó que tenían que estar listos en caso de enfrentar inundaciones.

“Nos dijeron que hiciéramos una maletica para prevenirlos ahora con la lluvia agarrar lo más indispensable, nuestros documentos, ropa y medicamentos también”, dijo Nancy.

También le dieron recursos pero Nancy ha tomado otras medidas de prevención.

“Todo esto tape porque aquí llegó el agua y aquí le puse tablas porque me daba miedo con la lluvia”, dijo.

Asegura que la administración también tomó cartas en el asunto. Dice que invirtieron en nuevas bombas para evitar inundaciones.

Aunque en estos momentos el riesgo no es inminente, está consciente de que todo puede cambiar muy rápido.

Se esperan más lluvias y leves inundaciones hasta el miércoles. Si usted vive en lugares propensos a inundaciones recuerde tener un plan de emergencia, estar pendiente de alertas y nunca ignorarlas.