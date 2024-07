Incendio Pay provoca evacuaciones en Placerville

Se emitieron órdenes de evacuación por un incendio al sur de Placerville el sábado.

El incendio, denominado el incendio Pay, ha alcanzado alrededor de 78 acres y no hay contención, según Cal Fire AEU. Los bomberos dijeron que el fuego se está propagando a un ritmo peligroso, amenazando las estructuras.

Se han ordenado evacuaciones para todas las áreas circundantes de Country Club Dr, Country Club Ct, Barrett Dr, Brendan Way, Brendan Ct, Big Barn Road, Big Barn Ct, Texas Hill Road, Nesting Way, Corey Dr, Corey Ct, Airport Rd, Jeffery Ln, Cedar Ravine Rd, Sean Dr, Butterfly Lane, Lions Park, Duden Dr, Lois Lane, Paydirt Dr, Paydirt Ct, Denim Ct, Academy Dr, Mortar Ct, Parkway Dr, Ivy Knoll Dr, Colony Ct, Ivy Knoll Ct, Bethany Lane, Serenade Lane, Blue Rhapsody Lane.

El Distrito de Protección contra Incendios del Condado de El Dorado dijo que el fuego se está moviendo hacia el este, hacia el aeropuerto de Placerville.

Las advertencias de evacuación están vigentes para todas las áreas de Airport Rd, Mary Ct, Hillside Ct, Goldman Ln, Warren Ln. Airport Ct, Valley Ct, Broadway, Jacob Ct, Routson Way, Monterey Rd, Texerna Ct, Ferndale Ct, Newtown Rd, Barragan Ct, Still Meadow Rd, Still Meadow Ct, Lone Star Mine Rd, Rugged Lane, Leaning Tree Rd, Walkabout Way, Half Moon Dr, Fullmoon Dr, Newtown Rd, Camino Heights Dr, Verde Robles Dr, Monte Vista Dr, Verde Robles Ct, Hermosa Ct, Piedmont Dr, Camino Ct, Serano Ct, Cascade Ct, Elder Ct, and Pina Ave.

La advertencia también se ha ampliado para incluir Mortar Ct, Old Ditch Dr, Sara Lane, Fairover Dr, Family Circle, Star Gazer Lane, Gingham Ct, Promenade Lane, Nugget Lane, 49er Trail, Donner Trail, Eureka St, Elysian Way, Sluice Box Rd, Glory Rd, Nicks Ln, Lemongrass Ct, Whisper Ridge Rd, Glory Rd, Candelero Ct, Eskaton Dr, Cypress Lane, Range Ct, Diggins Ct, Blairs Lane, Heritage Lane, Wiltse Rd, Lane Way, Ceinwen Ct.

Se ha establecido un refugio de evacuación temporal en la Biblioteca de Placerville, ubicada en 345 Fair Lane.

Los animales que necesiten ser evacuados pueden ser llevados al Refugio de Animales West Slope de los Servicios para Animales del Condado de El Dorado en 6435 Capitol Ave.

Se desconoce la causa del incendio y no se han reportado heridos.

Según el mapa de apagones de PG&E, había casi 2,000 clientes en el área del incendio que experimentaron un corte de energía alrededor de las 3:30 p.m.