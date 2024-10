La historia detrás de Luna Market, un refugio para la comunidad inmigrante de la Bahía

Luna Market es un negocio que fue hace 55 años y ha sido refugio para la comunidad inmigrante del norte de la Bahía.

Aunque aparentemente es un supermercado regular, detrás de la Luna Market hay un verdadero líder.

Abel de Luna de Haro llegó a trabajar en los campos de California al final de los años sesenta.

“El tomate y la lechuga en Salinas, eso yo lloré, porque era tan pesado”, recordó Abel.

Y aunque solo tenía 20 años de edad, sus metas eran concretas.

“Organizarnos y ver cómo podíamos mejorarnos, cómo podíamos tener oportunidades de que nuestros hijos fueran a la escuela”, aseguró Abel.

Así cuando se le dio la oportunidad de comprar este supermercado en Rutherford, al norte de Napa, él estaba casi listo.

“Yo tenía ahorrado junto con mi papá como $20,000”, indicó Abel.

Y así arrancó Luna Market convirtiéndose en el primer dueño latino de un supermercado en la región.

“Todo mundo decía que estaba loco, porque no creían que había la capacidad, aparte del dinero, hasta gente de mi propia familia decía que no, no había un negocio de un hispano o de un mexicano, entonces no lo creía”, afirmó Abel.

En esa época incluir la venta de música regional fue una estrategia ganadora.

“El fin de semana que llegaba gente de todas partes porque manejaban una hora, dos horas, o tres para venir a comprar la música en español”, aseveró Abel.

Además, se hizo conocido por darle crédito a los que volvían a trabajar en el campo después de los festivos.

“La gente llegaba y la mayoría venían sin dinero, so yo opté por ayudar a la gente que llegaba, sin conocerlos llévate la comida, y de 100 personas que di crédito, 96.97 me pagaron”, dijo Abel.

Abel afirmó que, observando las necesidades, les ayudaba con los envíos de dinero y hasta con los impuestos.

“Yo me acuerdo que aunque fueran clientes o no, les arreglaba sus income taxes, yo preparaba en la noche me ponía a hacer para cientos, y nunca les cobraba”, aseveró. “Comencé a ayudar mucho a los clientes, si había accidente en carretera, me llamaban a mi ayudarlos a interpretar”.

No en vano terminó siendo elegido alcalde de Healdsburg.

“Yo fui el primer alcalde hispano en Healdsburg, 32, 33 años cuando me eligieron, eso era increíble, imposible”, afirmó Abel.}

Luego se convertiría en un exitoso empresario musical, hasta nuestros días, pero no olvida ni vende, donde todo empezó en la Luna Market.

“Somos famosos por los burritos, vendemos más burritos que tacos, el fin de semana que viene mucho turista a probar el vino, esto es parte donde la mayoría para a comer burritos”, añadió Abel.

Ahora su hija Yesenia, lo maneja y lo reinventa, fieles a sus principios, ojalá por 55 años más.

“Es un lugar donde pueden venir y saben que hay latinos que lo van a ayudar, nos llega gente óyeme que dice este texto, me llegó esta carta que dice, o un lugar donde puede encontrar gente que les puede explicar que es lo que está pasando”, dijo Yesenia de Luna, hija de Abel de Luna.