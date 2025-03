Madre de East Palo Alto vende tamales para repatriar el cuerpo de su hijo a Nicaragua

Una madre nicaragüense de East Palo Alto llora la muerte de su hijo, y en medio de su dolor aseguró estar vendiendo tamales para poder recolectar fondos y así repatriar el cuerpo de su ser querido a Nicaragua.

“Para recaudar fondos, no me han dicho cuánto me va a costar la repatriada para mandarlo a Nicaragua”, aseguró Berta López, madre de Julio César Moreno López.

Julio César tenía 36 años y fue encontrado muerto el 28 de febrero en San Francisco.

“Yo fui la que lo encontró y para mí que estaba dormido cuando lo vi, pero de mirar que yo estaba recogiendo unos papeles y miré de que se su estómago como que no respiraba. entonces dije ´este se murió´”, relató Berta.

Berta aseguró que el calvario de su hijo comenzó en el 2017, cuando según su madre, Julio César recibió 15 balazos muy cerca del puente Dumbarton en Menlo Park, y años después presentaría serias complicaciones de salud.

“Y a consecuencia de estos tiros pues él quedó en silla de rueda, cuatro de los tiros que él tuvo le desbarataron completamente el vaso, se lo sacaron y defensas no tenía”, dijo Berta.

En ese entonces, según la policía de Menlo Park, llegaron al lugar y encontraron a un hombre en las vías del tren con varios disparos, pero consciente.

“Para mí él ya dejó de sufrir”, aseguró Berta.

Su madre expresó que su hijo sufrió demasiado, pues fueron muchos los tratamientos y medicamentos por los que pasó, que ahora su mayor esperanza es llevarlo de regreso a su natal Nicaragua junto a su padre.

Berta aseveró que continuará vendiendo tamales hasta poder repatriar a su hijo a su país natal.

Telemundo 48 se comunicó con el médico forense para saber la causa de muerte de Julio César, pero aún seguimos esperando una respuesta.