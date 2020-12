Hacen llamado a la comunidad latina para que se vacunen contra el COVID-19

Desde la llegada de la pandemia, la comunidad latina, ha sido una de las más afectadas en cuanto al número de casos y muertes reportadas hasta el momento el Área de la Bahía.

Por esta razón, quienes han recibido la vacuna, así como quienes han contraído el virus, le hacen una llamado a todos los hispanos para que se vacunen, esto debido al temor que existe entre esta comunidad sobre los efectos secundarios que la vacuna puede provocar.

Alejandra Guzmán, enfermera en Fairfield, recibió la vacuna y asegura que no tuvo ninguna reacción adversa.

“De hecho la recibí apenas hoy, recibí la vacuna y yo personalmente como segundos efectos, no he tenido ninguno, yo me siento bien”, dijo Alejandra.

La enfermera asegura que es de vital importancia colocarse la vacuna debido a la peligrosa ola de infecciones que se está registrando actualmente.

“Esta vacuna es diferente, no tiene el virus dentro de la vacuna, entonces no es posible que una persona se contagie del COVID-19”, dijo la trabajadora de la salud.

Jeffrey Barrios, su padre y sus hermanas, contrajeron COVID-19, y expresó que está ansioso por recibir la vacuna.

Barrios instó a las personas a no perder la oportunidad de vacunarse.

“Yo le pido a todos que no se preocupen, porque vamos a estar bien con esta vacuna”, indicó Barrios.

De acuerdo con las últimas cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la población latina compone casi un 40% de todas las infecciones a nivel nacional.