“Habla con tus hijos”: experto explica cómo evitar conductas violentas en niños y adolescentes

La comunicación entre los padres y sus hijos es uno de los factores más importantes para que los menores desarrollen conductas positivas que no los lleven a la violencia.

El comportamiento violento del ser humano es muchas veces inexplicable a simple vista por lo que es imprescindible que desde temprana edad se les inculque amor y comprensión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“De ese enojo que no sale se puede convertir en depresión o agresión. Entonces, tienes las dos caras de la moneda, depresión y agresión. Con la depresión probablemente el niño se suicide, y con la agresión se torna a la violencia”, explicó Jaime Arcila, psicólogo.

Arcila asegura que exteriorizar las frustraciones y los problemas es la mejor manera de evitar conductas violentas a futuro.

“Las palabras tienen una carga explosiva tanto o más que las armas y que identificar eso y ayudar a los niños, los padres, hacen un gran trabajo”, dijo Arcila.

Por lo que es importante que los padres se involucren en la crianza de sus hijos desde pequeños.

“No le dejen a la televisión, no le dejen a los videos, no le dejen a las iglesias, ustedes son los que ofician ese sacramento y se conectan y de esa conexión del amor y la ternura no solamente nace el afecto sino el respeto”, afirmó Arcila.

El experto enfatizó que es muy importante que las familias perciban los cambios en los niños. Por ejemplo, si empiezan a decir malas palabras en un entorno familiar donde no se usa ese tipo de lenguaje, entonces eso pudiera ser una indicación de los cambios en la forma de pensar de los hijos y hay que buscar ayuda profesional.