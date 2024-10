Great California ShakeOut: lo que tienes que saber sobre el simulacro de terremoto anual

El jueves por la mañana, en el marco del "Great California ShakeOut", personas en las escuelas y oficinas de la zona de la Bahía tendrán la oportunidad de practicar su respuesta ante un terremoto.

Millones de californianos se están preparando para participar en el "Great California ShakeOut" y practicar qué hacer durante un terremoto. Según el sitio web del "ShakeOut", unos 10,5 millones de californianos se han inscrito para participar, a los que se suman 44,9 millones de participantes en todo el mundo.

El simulacro de este año coincide con el 35º aniversario del terremoto de Loma Prieta. El terremoto de magnitud 6,7 sacudió la zona de la Bahía y el norte de California el 17 de octubre de 1989, matando a 63 personas e hiriendo a unas 3.700.

¿Cuándo es el Gran ShakeOut?

El simulacro del Gran ShakeOut está programado para el jueves a las 10:17 a. m., hora del Pacífico. En ese momento, los participantes practicarán qué hacer en sus hogares y negocios durante el temblor provocado por un terremoto.

Cómo recibir una alerta durante el simulacro

¿Quieres recibir una alerta push durante el Gran ShakeOut?

La aplicación MyShake enviará una alerta de prueba para los usuarios de California, Oregón y Washington durante el simulacro a las 10:17 a.m. PT del jueves. Las alertas se proporcionan en asociación con USGS y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

Según el sitio web de MyShake, la prueba se presentará en una foto y les pedirá a los usuarios que "se agachen, se cubran y se agarren". Un audio reproducirá el siguiente mensaje: "Prueba del sistema de alerta de terremotos. No se requiere ninguna acción. Esta es una prueba".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La prueba se enviará como una notificación normal y no como una alerta crítica. La prueba se suprimirá si su teléfono está en modo silencioso o de no molestar, según MyShake.

La aplicación MyShake está disponible en la App Store de Apple y Google Play para usuarios de Android. Para obtener más información, visite myshake.berkeley.edu.

Cómo protegerse en caso de terremoto

Probablemente ya lo has escuchado antes: “¡Agáchese, cúbrase y agárrese!”. Según los expertos en gestión de emergencias federales, estatales y locales, estos tres sencillos pasos son la forma más fácil y rápida de evitar lesiones o incluso la muerte como resultado de un terremoto.

Si utiliza un bastón, los expertos recomiendan sentarse en una silla, cama u otro mueble si no puede cubrirse adecuadamente. Luego, agáchese lo más que pueda, cúbrase la cabeza y el cuello con las manos y agárrese de algo que esté inmediatamente disponible.

Si utiliza una silla de ruedas o un andador, bloquee las ruedas e inclínese hacia adelante lo más bajo posible, luego cúbrase y agárrese.

Puede encontrar otras recomendaciones de accesibilidad o para situaciones específicas aquí.

Qué no hacer durante un terremoto

La Earthquake Country Alliance tiene una lista de cosas que no se deben hacer durante un temblor:

No te pares en el marco de una puerta. Las puertas de la mayoría de las casas modernas no son más seguras que cualquier otra parte de la casa y no protegen a los residentes de la caída o los escombros que salen volando.

No corras al exterior. Intentar correr al exterior es peligroso, ya que el suelo se mueve y los escombros pueden caer a su alrededor.

No practiques el “Triángulo de la vida”: La Earthquake Country Alliance (ECA, por sus siglas en inglés), una asociación de personas y organizaciones de California que trabaja para mejorar la preparación ante terremotos, informa que correos electrónicos recientes describen procesos alternativos además del estándar “Agacharse, cubrirse y agarrarse” recomendado por los expertos, es decir, pararse al lado de una mesa en lugar de agacharse debajo de ella. “El llamado “triángulo de la vida” y algunas de las otras acciones recomendadas en el correo electrónico son potencialmente mortales, y la credibilidad de la fuente de estas recomendaciones ha sido ampliamente cuestionada”, dijo la ECA.

Para obtener más información, visite shakeout.org.