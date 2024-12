Roban auto, dinero y regalos del baby shower a pareja en Fremont

El Día de Acción de Gracias terminó siendo una pesadilla para una pareja en Fremont al salir de su casa y darse cuenta de que les habían robado su carro con todas las cosas que habían comprado para recibir a su primera hija quien estaba a solo días de nacer.

"Ya me iba aliviar y este ya no más me faltaban dos días, y dije bueno voy a poner todas las cosas para estar preparada y nos vamos, pero no fue así", relató Arcelia Willis, víctima.

Arcelia explicó que en el auto tenían "todas las cosas de la bebé, había dinero, cheques, habían muchas cosas".

La familia explicó que estacionaron el vehículo el miércoles alrededor de las 7:20 p.m., y para eso de la 1:00 p.m., del jueves, salieron de su casa y se dieron cuenta que su vehículo ya no estaba".

Benjamín Willis, pareja de Arcelia explicó que además de ultrasonidos de su hija, y herramientas de su trabajo, también se llevaron alrededor de $500 a $1,000 que habían recibido en su baby shower.

Ellos hicieron el reporte a la policía, pero el robo aún sigue bajo investigación.

Según datos de la policía de Fremont entre la semana del 19 al 25 de noviembre 14 carros fueron robados y entraron a 18 vehículos con la intención de robar.

Debido a estas cifras las autoridades recomiendan: retirar todas las pertenencias de valor y no dejar paquetes en el asiento de atrás.

"Muy feo para nosotros, nos sentimos como que ya no tenemos nada", dijo Arcelia.