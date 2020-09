Festividades no serán lo mismo debido al coronavirus

Halloween no será lo mismo este año debido a las restricciones debido al brote de coronavirus en el Área de la Bahía.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos de California hizo un llamado el martes a los residentes para que no salgan a las calles a realizar el acostumbrado truco o trato ante el riesgo de contagio con el mortal virus.

Autoridades también aseguraron que darán a conocer pautas para la celebración de Halloween.

En cuanto a otros días festivos centrados en las comidas, como el Día de Acción de Gracias, el Dr. Peter Chin-Hong de UCSF dice que las formas de reducir su riesgo incluyen:

• Haga que solo una familia prepare y sirva la comida.

• Haga que una o dos familias estén fuera de su grupo social: siéntense alejados.

• Coma al aire libre o en una habitación ventilada.

Chin-Hong recomendó a aquellas familias que decidan visitar a personas de la tercera edad realizarse la prueba de coronavirus como medida de precaución.

"Le dará tranquilidad a mucha gente aunque no sea una prueba perfecta, porque potencialmente podría exponerse el día de la prueba", dijo.

Christmas in the Park de San José, un evento en el centro de la ciudad para decenas de miles con patinaje sobre hielo y atracciones se llevará a cabo y solo permitirá que las personas realicen el recorrido a bordo de sus automóviles en History Park en San José.

Los boletos tendrán un costo de $ 10 por automóvil y las personas deberán realizar una reserva. La organización sin fines de lucro dice que compensará la drástica pérdida de ingresos.

"Menos el hecho de que en este momento no podemos tener proveedores, pero estamos agregando mucho al evento", dijo Jason Minsky, director ejecutivo de Christmas in the Park. “El evento consistirá en la tradición normal de Navidad en el parque de árboles y exhibiciones animadas”.