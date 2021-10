Feria del condado Alameda abre sus puertas

Los asistentes a la feria recibirán un regalo especial este otoño, ya que la Feria del Condado de Alameda abre sus puertas en Pleasanton el viernes para más de una semana de atracciones habituales de la feria, además de algunas especiales para la temporada.

COVID-19 provocó el retraso de lo que normalmente es un evento de verano, pero el evento de otoño durará más de una semana hasta Halloween. El horario de la feria de lunes a viernes es a de 3:00 p.m., a las 10:00 p.m., y los sábados y domingos son de 10:00 a.m., a 10 :00p.m.

Para celebrar el espíritu o los espíritus de Halloween, se proyectarán películas con temática de Halloween cada noche a las 6 p.m., en el césped del concierto. Las películas son aptas para toda la familia, con películas como Hocus Pocus, Beetlejuice y The Addams Family.

Además, The Pumpkin Picasso, como se conoce a Mike Valladao, estará tallando caras y relieves en calabazas que pesan entre un par de cientos de libras y más de una tonelada.

"No podríamos estar más entusiasmados con lo que la Feria tiene reservado este año", dijo en un comunicado Tiffany Cadrette, gerente de marketing y comunicaciones del recinto ferial del condado de Alameda. "La Feria es una tradición consagrada en nuestra comunidad, y sabemos cuánto se perdió el año pasado".

Los residentes y visitantes del área pueden disfrutar del carnaval, la comida y los conciertos en vivo con grupos como Journey Revisited entre otros. En la tribuna Stella Artois, los huéspedes pueden disfrutar del espectáculo de acrobacias medievales extremas de Imperial Knights, una actuación de justas de contacto completo.

También en la tribuna, las personas pueden ver FMX Freestyle Motocross. Otros entretenimientos incluyen artistas ambulantes como Slim and Curly, Tadpole the Clown y Roberto the Magnificent.

Quienes estén hambrientos pueden deleitarse con sándwiches gourmet de queso a la parrilla, perros de maíz monstruosos u Oreos fritos o todo lo anterior. Además, a partir de las 3:00 p.m., a las 5:00 p.m., los martes y jueves, los asistentes pueden comer bocados más pequeños por $ 2 cada uno.

Para ayudar a mantener seguros a los asistentes a la feria, se permitirá que un número limitado de visitantes compren boletos cada día y los boletos se venderán solo a diario.

Los boletos cuestan $ 18 para personas de 13 a 61 años y $ 15 para niños de 6 a 12 y personas mayores. Los boletos se pueden comprar en línea en https://annual.alamedacountyfair.com/.

Se pueden comprar pulseras de carnaval ilimitadas por $ 30 por adelantado. El mismo día cuesta $ 35 de lunes a jueves y $ 40 de viernes a domingo. Los veteranos y el personal militar activo pueden visitar gratis cualquier día con una identificación válida.

Los visitantes de 2 años o más deben usar una máscara en los espacios interiores, ya sea que estén vacunados o no, dijeron los funcionarios de la feria, citando las regulaciones del condado y del estado. Los revestimientos faciales son opcionales al aire libre.