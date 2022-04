Estafas telefónicas se hacen más comunes entre la comunidad hispana

Las estafas telefónicas no son nuevas, sin embargo, ahora parecen estar teniendo como objetivo a la comunidad hispana.

Tony Mejía, residente de la Bahía, contactó a Telemundo 48 para denunciar que en tres oportunidades delincuentes han intentado robarle su dinero.

"Me llaman del aeropuerto de San José y me dicen ´soy amigo del primo de tu tío´, y le digo ¿de qué tío?. Le empiezo a decir nombres y me dice a ´ese´ ", contó Tony.

Los delincuentes le dijeron a Tony que su supuesto tío necesitaba dinero para hospedarse en un hotel en Salinas.

Como no era la primera vez que recibía este tipo de llamadas, decidió seguirles el juego.

“Entonces le digo ve al hotel, me llamas cuando llegues allá y yo lo pago", explicó.

Los estafadores volvieron a llamar a Tony, pero esta vez con una historia diferente.

"Y me dice que costums no lo deja salir, que necesitan dinero y me pasa a alguien de costums, me habla en inglés pero después como no caí me empezó a hablar en español insultándome", dijo Tony.

Autoridades aseguran que este tipo de estafas es común, incluyendo las llamadas en las que los delincuentes aseguran que un familiar de la posible víctima está en peligro.

El FBI indicó que cuando se trata de este tipo de casos los delincuentes:

Realizan llamadas de un código de área del exterior

Realizan varias llamadas

No llaman del teléfono de la víctima

Piden que les transfieran el dinero

Es importante destacar que los entes gubernamentales nunca se comunicarán por teléfono con las personas y mucho menos les pedirán dinero.

La Policía recomienda denunciar este tipo de crímenes así no haya sido víctima.