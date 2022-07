Preocupación antes escasez de vacunas contra la viruela del mono en San Francisco

Funcionarios de salud pública de San Francisco dijeron el miércoles que se están quedando sin vacunas contra la viruela del mono y están solicitando urgentemente vacunas adicionales del gobierno federal.

El Departamento de Salud Pública de la ciudad recibió 2,308 dosis de la vacuna Jynneos la semana pasada de suministros federales y las distribuyó a sitios alrededor de la ciudad, pero muchos de esos sitios ya estaban a punto de agotarse, y al Hospital General de Zuckerberg San Francisco solo le quedaban 50 dosis a partir del miércoles por la mañana en su clínica.

La ciudad dijo que la clínica de viruela símica tendrá que cerrar una vez que se administren las últimas dosis y permanecerá cerrada hasta que lleguen más vacunas.

Hasta el miércoles, ha habido 68 casos probables y confirmados de viruela del mono en San Francisco. El virus se transmite a través del contacto de piel con piel o fluidos corporales, y los síntomas pueden incluir sarpullido o llagas en la piel, así como síntomas similares a los de la gripe.

Los funcionarios de salud pública señalaron que muchos miembros de la comunidad LGBTQ en particular han buscado la vacuna. El senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco, criticó la respuesta del gobierno federal a la viruela del mono y dijo que "no controlar este brote resultará en una miseria intensa, y completamente innecesaria, para muchas personas, en particular los hombres homosexuales y bisexuales".

Wiener citó informes de un millón de dosis almacenadas en una instalación en Dinamarca porque EEUU no realizó una inspección oportuna del sitio y su certificación expiró como un ejemplo de la respuesta inadecuada del gobierno federal al virus.

"Necesitamos una enorme cantidad de dosis adicionales de vacunas, y las necesitamos de inmediato. Las fallas del gobierno federal amenazan con dañar profundamente a nuestra comunidad. Una vez que superemos esta emergencia, necesitamos responsabilidad por estas fallas, fallas que ponen en riesgo la vida y la vida de las personas". salud en peligro", dijo Wiener.

Puede encontrar información sobre la respuesta de San Francisco a la viruela del mono, incluidas las ubicaciones de las vacunas, la guía de salud y los recuentos de casos actuales, en sf.gov/monkeypox.