Beneficiarios de DACA continúan en el limbo

El futuro de más de medio millón de dreamers permanece en un limbo legal ya que DACA esta nuevamente en tela de juicio.

“Nos falta un camino a la ciudadanía”, expresó Flor Martínez Zaragoza, dreamer.

Flor, quien es residente del Área de la Bahía, aseguró estar agotada de la incertidumbre que continúa envolviendo al Programa de Acción Diferida conocido como DACA.

“Ver esto en las noticias, ya estamos demasiados enfadados. Tantas veces que nos han tratado de asustar”, dijo Flor.

La legalidad del programa esta nuevamente en manos de los jueces. El jueves, una corte de apelaciones de Nueva Orleans escuchó argumentos para mantener las protecciones contra la deportación a unos 530,000 dreamers, esto luego de una demanda presentada por Texas y otros estados gobernados por los republicanos que se oponen al beneficio migratorio.

“A mi DACA me ha beneficiado pues la protección de no ser deportada, a mí me ha dado la oportunidad de ir a México con el programa de Advance Parole”, explicó Flor.

Advance Parole es otro programa que puede otorgar permisos de viaje bajo circunstancias especiales a algunos beneficiarios de DACA permitiendo una entrada legal a Estados Unidos que puede ayudar durante un ajuste de estatus.

Son este tipo de beneficios los que Flor teme perder después de 14 años desde que la Acción Diferida fue implementada, y tras 26 años en Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Flor llegó al país a los 3 años y merece un estatus legal como contribuyente de su comunidad.

“Como ven, es un futuro que sigue sin saber qué va a pasar. Vivimos nuestras vidas, pues que cada día, años no sabemos que sigue en los dos años", indicó Flor.

El gobierno continúa procesando renovaciones, pero el programa permanece fuera de alcance para nuevos solicitantes, incluyendo unas 400,000 personas que hubieran calificado para DACA.

Expertos aseveraron que aún falta para conocer el futuro de DACA.

“Ahorita, si el quinto circuito hace una afirmación de su fallo original, muy probablemente va a ser apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces no hay ninguna decisión inminente probablemente que va a cancelar DACA. Claro, estamos en año de elecciones y eso también podría ser sujeto a ordenes ejecutivas también”, aseveró Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

“No tenemos miedo, hasta nos enojara más y se me hace que es lo que falta. La gente tiene que enojarse otra vez para recordarse que todavía falta luchar”, enfatizó Flor.